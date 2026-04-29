Leandro Paredes cruzó a Matheus Pereira tras el caliente final en Brasil: "Hay que tener coraje..."
El capitán de Boca no ocultó su bronca luego del partido ante Cruzeiro y lanzó una frase directa contra el enganche brasileño, a quien acusó de aprovechar la ventaja numérica.
El final del partido entre Boca y Cruzeiro estuvo lejos de ser tranquilo. Tras la derrota por 1-0 en Belo Horizonte, el clima se volvió tenso dentro del campo de juego y tuvo como principal protagonista a Matheus Pereira, el talentoso volante del equipo brasileño, señalado por los jugadores del Xeneize por presuntas provocaciones.
En medio del enojo generalizado, Leandro Paredes fue uno de los que tomó la palabra y no dudó en apuntar directamente contra el número 10 del conjunto local. El mediocampista, capitán del equipo, dejó en claro su postura tras el encuentro: "Cosas del partido, quedan ahí. Lo del final obviamente que no nos gusta pero ya pasó. Tenemos que pensar en lo que viene”.
Sin embargo, luego fue más contundente al referirse a la actitud del rival. “Hay que tener coraje en el 11 contra 11, no cuando tenés uno más. Hay que tener coraje de verdad”, disparó, en una frase que reflejó el malestar del plantel tras un encuentro condicionado por la expulsión de Bareiro.
El cruce no quedó solo en declaraciones. Apenas finalizado el partido, varios futbolistas de Boca fueron a buscar a Pereira, lo que generó un tumulto que pudo haber pasado a mayores. Empujones, reproches y discusiones marcaron un cierre cargado de tensión, que obligó a la intervención de los cuerpos técnicos para evitar una escalada del conflicto.
El propio Úbeda también se refirió a lo sucedido y respaldó a sus dirigidos. ”Quiero valorar el esfuerzo colectivo porque tuvimos mucho orden. La reacción final es lógica cuando perdés y tenes un rival que provoca. Intentamos todos que no pase a mayores”, sostuvo, dejando entrever que las actitudes del jugador brasileño influyeron en la reacción de sus futbolistas.
Matheus Pereira, una de las figuras de Cruzeiro y pieza clave en el triunfo, quedó en el centro de la escena no solo por su rendimiento, sino también por su comportamiento tras el pitazo final. Su participación en la jugada del gol y su rol como conductor del equipo contrastaron con el episodio que desató la polémica.
Con el partido ya en el pasado, el club de la Ribera deberá enfocarse en lo que viene, aunque el recuerdo de una noche caliente en Brasil todavía sigue latente dentro del plantel.
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