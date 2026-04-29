Leandro Paredes cruzó a Matheus Pereira tras el caliente final en Brasil: "Hay que tener coraje..."

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El propio Úbeda también se refirió a lo sucedido y respaldó a sus dirigidos. ”Quiero valorar el esfuerzo colectivo porque tuvimos mucho orden. La reacción final es lógica cuando perdés y tenes un rival que provoca. Intentamos todos que no pase a mayores”, sostuvo, dejando entrever que las actitudes del jugador brasileño influyeron en la reacción de sus futbolistas.

Matheus Pereira, una de las figuras de Cruzeiro y pieza clave en el triunfo, quedó en el centro de la escena no solo por su rendimiento, sino también por su comportamiento tras el pitazo final. Su participación en la jugada del gol y su rol como conductor del equipo contrastaron con el episodio que desató la polémica.

Con el partido ya en el pasado, el club de la Ribera deberá enfocarse en lo que viene, aunque el recuerdo de una noche caliente en Brasil todavía sigue latente dentro del plantel.