La reacción de un jugador de la Selección Argentina al ver llorar a la hija de Eugenia Quevedo
Agustín Giay consoló a Helenita, que se emocionó hasta las lágrimas mientras su mamá cantaba el himno nacional en la previa del amistoso en Córdoba.
Un momento de mucha emoción se vivió antes del encuentro entre Argentina y Costa Rica en Córdoba. Agustín Giay, titular en el equipo de Lionel Scaloni, protagonizó un gesto de cariño con Helenita, la hija de la cantante Eugenia Quevedo, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
Como parte de la tradicional ceremonia previa, los futbolistas ingresaron al campo de juego acompañados por niños. El defensor de Palmeiras salió junto a la pequeña, que estaba cerca de su mamá mientras interpretaba el himno argentino en el estadio Mario Alberto Kempes. Sin embargo, la emoción pudo más para Helenita, que comenzó a llorar al escuchar cantar a su mamá.
Al advertir la situación, Giay se agachó para abrazarla y tranquilizarla. Incluso después de levantarse y acomodarse junto a sus compañeros, siguió acariciándola para transmitirle tranquilidad. Las imágenes no aparecieron en la transmisión televisiva, pero fueron compartidas en las redes sociales y tuvieron una repercusión inmediata.
La reacción de Eugenia Quevedo al gesto de Agustín Giay
La propia cantante agradeció públicamente la actitud del futbolista durante una entrevista con TyC Sports. Allí explicó por qué su hija se había emocionado tanto durante la ceremonia. “Estaba emocionada por estar ahí, con los jugadores. Creo que todos nos emocionaríamos”, comentó.
Luego, profundizó sobre lo que había vivido la pequeña: “Estaba muy emocionada mi bebé. Gracias por consolarla, ella es muy chiquita. Estaba muy contenta y muy eufórica, pero imagino que estar en la cancha y con los jugadores es realmente una locura. Y ella, con tan corta edad, claramente se iba a emocionar”.
El gesto de Giay terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tiernos de la previa del amistoso, más allá de la goleada 7-0 que consiguió la Selección argentina ante Costa Rica.
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