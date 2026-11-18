️ Euge Quevedo y el video viral de su hija, Helenita, siendo consolada por Giay: "GRACIAS POR CONSOLARLA. ESTABA EMOCIONADA POR ESTAR AHÍ CON LOS JUGADORES". https://t.co/yMC61uuCGk — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2026

Luego, profundizó sobre lo que había vivido la pequeña: “Estaba muy emocionada mi bebé. Gracias por consolarla, ella es muy chiquita. Estaba muy contenta y muy eufórica, pero imagino que estar en la cancha y con los jugadores es realmente una locura. Y ella, con tan corta edad, claramente se iba a emocionar”.

El gesto de Giay terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tiernos de la previa del amistoso, más allá de la goleada 7-0 que consiguió la Selección argentina ante Costa Rica.