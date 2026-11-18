“Aunque el ranking FIFA no lo diga, creo que el nivel que tiene es comparable al nuestro y duele por perder. Al final, la racha sabíamos que en algún momento iba a ocurrir”, había manifestado.

Actualmente, Argentina ocupa el segundo puesto del ranking FIFA, detrás de España, mientras que Inglaterra aparece en la cuarta ubicación. Además, la Albiceleste derrotó 2-1 a los ingleses en las semifinales de la última Copa del Mundo, un antecedente que el entrenador también tuvo presente al responder.