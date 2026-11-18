La respuesta de Lionel Scaloni a Unai Simón por ubicar a Inglaterra por encima de Argentina
El entrenador de la Selección Argentina se refirió a los dichos del arquero español, quien ubicó a los ingleses como el segundo mejor equipo del mundo.
Después de la contundente victoria por 7-0 frente a Costa Rica en Córdoba, Lionel Scaloni también tuvo que responder preguntas sobre una declaración que generó repercusiones en el fútbol internacional.
El entrenador argentino fue consultado por los dichos de Unai Simón, arquero de España, quien había considerado que Inglaterra es actualmente la segunda mejor selección del mundo, por encima de otros equipos que aparecen mejor posicionados en el ranking FIFA. Lejos de buscar una confrontación, el técnico de Pujato le restó importancia a la frase y defendió el derecho del futbolista a expresar su opinión.
“No lo escuché a Unai, pero es una opinión suya y es válida; como las de los periodistas o cualquier otro”, respondió Scaloni. Además, descartó que las palabras del arquero español tuvieran una intención de menospreciar a la Albiceleste: “No creo que lo diga en mal sentido por Argentina, no voy por ahí”.
También reconoció la jerarquía del conjunto británico, aunque recordó el antecedente favorable para Argentina en el último Mundial. “Él cree que Inglaterra es una gran selección, que lo es porque es una selección increíble a la cual nosotros le ganamos, pero son opiniones y hay que respetarlas”, sentenció.
¿Qué había dicho Unai Simón sobre Inglaterra?
La polémica comenzó después del triunfo 3-2 de Inglaterra sobre España en la última fecha de la Nations League. Tras ese encuentro, el arquero del Athletic Bilbao destacó el nivel de los ingleses y los ubicó entre los mejores seleccionados del planeta.
“Aunque el ranking FIFA no lo diga, creo que el nivel que tiene es comparable al nuestro y duele por perder. Al final, la racha sabíamos que en algún momento iba a ocurrir”, había manifestado.
Actualmente, Argentina ocupa el segundo puesto del ranking FIFA, detrás de España, mientras que Inglaterra aparece en la cuarta ubicación. Además, la Albiceleste derrotó 2-1 a los ingleses en las semifinales de la última Copa del Mundo, un antecedente que el entrenador también tuvo presente al responder.
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