La reflexión de Franco Colapinto sobre sus meses en la Fórmula 1: el momento que lo marcó

"Miro hacia atrás y veo momentos donde podría haberlo hecho mejor, pero también veo otros donde hice un gran trabajo, considerando que fue mi primera vez en un Fórmula 1. Tratar de maximizar el auto fue un desafío constante", expresó el bonaerense.

colapinto auto choque.jpg

Los choques de Brasil y Las Vegas: cuál fue el que más marcó a Franco Colapinto

Colapinto diferenció entre ambos accidentes, destacando el difícil contexto del Gran Premio de Brasil, disputado bajo intensas lluvias: "Fue mi primera experiencia en mojado, mi primera vez usando neumáticos intermedios. Los autos eran casi inmanejables para todos, y alguien iba a chocar. Lo tomo como parte del aprendizaje", explicó el piloto.

En cambio, sobre el accidente en Las Vegas, Colapinto reconoció que la responsabilidad fue completamente suya: "Estaba tratando de poner un Williams en la Q3. Tal vez no éramos lo suficientemente rápidos, pero estaba yendo al límite. Quizá no necesitaba correr esos riesgos, ya estaba haciendo un buen trabajo. Es algo que debo gestionar mejor: cuándo arriesgar y cuándo no".

A pesar de los desafíos, el corredor se mostró satisfecho con lo realizado en su breve paso por Williams, destacando que fue una experiencia invaluable: "Es parte del proceso, parte de la experiencia. Estoy contento con lo que hice en estas nueve carreras. El panorama general es positivo, y haber competido en la Fórmula 1 es un sueño hecho realidad", afirmó.

franco colapinto choque interlagos

Todas las carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1

12° en el Gran Premio de Italia en Monza

8° en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú

11° en el Gran Premio de Singapur en Marina Bay

12° en la Sprint Race del Gran Premio de Estados Unidos en Texas*

10° en el Gran Premio de Estados Unidos en Texas

12° Gran Premio de México en Ciudad de México

12° en la Sprint Race del Gran Premio de San Pablo en Interlagos*

DNF en el Gran Premio de San Pablo en Interlagos

14° Gran Premio de Las Vegas en Nevada

18° en la Sprint Race del Gran Premio de Qatar en Lusail*

DNF en el Gran Premio de Qatar en Lusail

DNF en el Gran Premio de Abu Dhabi

*carrera sprint