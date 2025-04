La reflexión de Jack Doohan luego del impactante accidente que protagonizó en Japón

Afortunadamente, el piloto australiano de 22 años no sufrió lesiones y rápidamente llevó tranquilidad con un mensaje en redes sociales, en el que reconoció la dureza del golpe y afirmó que servirá como experiencia de aprendizaje. “Fue un accidente muy fuerte, no me lo esperaba. Estoy bien y sé que aprenderé de esto”, declaró en una publicación compartida por la escudería francesa.