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La renovada Selección Argentina goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba, a la espera de la despedida de Lionel Messi

Nico Paz puso el 2-0 de la Selección Argentina ante Bolivia.

Nico Paz puso el 2-0 de la Selección Argentina ante Bolivia.
Lautaro Martínez marcó el 1-0 de la Selección Argentina ante Bolivia. 

Lautaro Martínez marcó el 1-0 de la Selección Argentina ante Bolivia. 
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Selección Argentina
Bolivia

El inédito equipo de Lionel Scaloni, con varias novedades, se impuso sin atenuantes en el primer amistoso tras la final del Mundial 2026.

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La Selección Argentina volvió a tener a la acción este miércoles cuando goleó 4-0 a Bolivia por un amistoso internacional en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el marco del primero de los tres partidos que disputará en la presenta fecha FIFA y en la antesala a la despedida de Lionel Messi.

El conjunto de Lionel Scaloni, quien tendría decidido arreglar su continuidad en el cargo, casi no tuvo oposición y dominó de principio a fin al equipo sudamericano. Lautaro Martínez y Nico Paz, una de las grandes figuras de la cancha, marcaron los tantos en la primera etapa.

Para el complemento, el nuevo capitán Cuti Romero se encargó de poner el 3-0 de cabeza, tras un centro de Paz; mientras que el ingresado Flaco López puso el 4-0 definitivo en el cierre. El partido contó con el debut oficial de Román Vega, el lateral izquierdo surgido de Argentinos Juniors, quien completó los 90 mintuos.

También saltó a la cancha por primera vez Leonel Flores, el pibe de Boca; y la noche tuvo varias caras no tan habituales en el conjunto "albiceleste", como Gianluca Prestianni, Agustín Giay, Equi Fernández o Santiago Simón.

Minuto a minuto de la Selección Argentina vs. Bolivia

Final del partido en Córdoba: la Selección Argentina goleó

El equipo inédito que puso Lionel Scaloni brilló ante un flojo Bolivia y se impuso 4-0 sin atenuantes.

Gol del Flaco López

La Selección Argentina destroza a Bolivia en Córdoba.

Últimos dos cambios en la Argentina

Salen Lisandro Martínez y Exequiel Palacios e ingresan Valentín Gómez y Leonel Flores.

Otro triple cambio en la Selección Argentina

Salen Alexis Mac Allister, Agustín Giay y Lautaro Martínez e ingresan Equi Fernández, Santiago Simón, Flaco López

Triple cambio en la Selección Argentina

Salieron Nico Paz, Cuti Romero y Gianluca Prestianni; e ingresaron Franco Mastantuono, Leonardo Balerdi y Valentín Barco.

El Cuti Romero marca su primer gol como capitán

El defensor argentino pone el 3-0 para la Selección ante Bolivia.

Golazo de Nico Paz

Argentina le gana 2-0 a Bolivia con una definición hermosa del joven volante del Como.

Gol de la Argentina

Lautaro Martíndez define bárbaro y pone el 1-0 de la Selección Argentina.

Así sonó el Himno Nacional Argentino en la previa

Arranca la entrada en calor

Cómo llegan Selección Argentina vs. Bolivia

El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a jugar después de su participación en la Copa del Mundo, con el objetivo de seguir dándole rodaje al plantel. Además, la convocatoria cuenta con varias caras nuevas y con futbolistas que buscan consolidarse en el equipo, mientras que Lionel Messi fue incluido en la nómina para disputar su último partido con la camiseta argentina, que será el 6 de octubre ante Benín.

Del otro lado estará Bolivia, que también aprovechará esta fecha FIFA para continuar con su proceso de preparación. La "Verde" llega a Córdoba después de caer ante Paraguay en Estados Unidos y tendrá ante Argentina una nueva prueba para medir su presente frente al campeón de América.

El amistoso será, además, el primero de esta fecha FIFApara la Selección nacional, que permanecerá en el país durante toda la ventana internacional. Luego de este encuentro, el conjunto de Scaloni se enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el estadio Monumental y cerrará la serie el martes 6 ante Benín, también en Núñez.

Formaciones de Selección Argentina vs. Bolivia, por un amistoso internacional

  • Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Gianluca Prestianni, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
  • Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Efraín Morales, Diego Arroyo, Luis Haquín, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Héctor Cuéllar, Carlos Melgar, Gabriel Villamil; Fernando Nava. DT: Óscar Villegas.

Horario y televisación

  • Hora: 21:00.

  • Estadio: Mario Alberto Kempes.

  • Árbitro: A confirmar.

  • VAR: A confirmar.

  • TV: TyC Sports y Telefe.

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