La renovada Selección Argentina goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba, a la espera de la despedida de Lionel Messi

Final del partido en Córdoba: la Selección Argentina goleó
El equipo inédito que puso Lionel Scaloni brilló ante un flojo Bolivia y se impuso 4-0 sin atenuantes.
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El inédito equipo de Lionel Scaloni, con varias novedades, se impuso sin atenuantes en el primer amistoso tras la final del Mundial 2026.
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La Selección Argentina volvió a tener a la acción este miércoles cuando goleó 4-0 a Bolivia por un amistoso internacional en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el marco del primero de los tres partidos que disputará en la presenta fecha FIFA y en la antesala a la despedida de Lionel Messi.
El conjunto de Lionel Scaloni, quien tendría decidido arreglar su continuidad en el cargo, casi no tuvo oposición y dominó de principio a fin al equipo sudamericano. Lautaro Martínez y Nico Paz, una de las grandes figuras de la cancha, marcaron los tantos en la primera etapa.
Para el complemento, el nuevo capitán Cuti Romero se encargó de poner el 3-0 de cabeza, tras un centro de Paz; mientras que el ingresado Flaco López puso el 4-0 definitivo en el cierre. El partido contó con el debut oficial de Román Vega, el lateral izquierdo surgido de Argentinos Juniors, quien completó los 90 mintuos.
También saltó a la cancha por primera vez Leonel Flores, el pibe de Boca; y la noche tuvo varias caras no tan habituales en el conjunto "albiceleste", como Gianluca Prestianni, Agustín Giay, Equi Fernández o Santiago Simón.
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