"Igual que ayer": Lionel Scaloni respondió sobre su continuidad y mostró su "ilusión" por los debutantes

"La cancha de River lleva mucha gente y sabemos lo que eso significa. Pero vamos a seguir viniendo al interior porque es lindo el cariño de la gente", dijo Scaloni ante el pedido de jugar más partidos en las provincias.

Sobre la inminente despedida del mejor jugador del mundo, analizó: “Leo (Messi) es irremplazable. Buscaremos el modo de jugar, con el mismo sentido, con la identidad de nuestra Selección, más allá de quién esté. Lógicamente con él es más fácil. El desafío es seguir jugando así. Que la esencia sea siempre la misma”.

De cara a la conformación del once y la búsqueda de variantes de funcionamiento, Scaloni aclaró que la prioridad pasa por evaluar nombres propios dentro de un esquema ya consolidado. "Vamos a probar jugadores más que sistemas, porque el sistema lo tenemos aceitado. Jugando con Julián (Álvarez) y Lautaro (Martínez) nos dan un montón de cosas, se saben mover por toda la cancha", señaló.