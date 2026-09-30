"Igual que ayer": Lionel Scaloni respondió sobre su continuidad y mostró su "ilusión" por los debutantes
El entrenador de la Selección Argentina habló sobre la emoción por los debutantes y la identidad del equipo, y mostró cautela sobre su continuidad.
La Selección Argentina cerró su presentación en Córdoba con una sólida victoria ante Bolivia en el marco de la fecha FIFA, y luego del encuentro, el entrenador Lionel Scaloni brindó su habitual conferencia de prensa en la que repasó lo más destacado del partido y esquivó la pregunta sobre su continuidad.
El pujatense dejó importantes definiciones sobre el rendimiento del equipo, la integración de nuevos valores y el futuro del ciclo, bajándole el tono a los rumores sobre si sigue o no en el cargo. "Mi continuidad no cambió mucho, lo mismo que ayer", expresó, respecto a sus recientes declaraciones en las que dijo estar con "ganas de seguir".
Consultado por los trascendidos periodísticos respecto a su renovación contractual, el DT optó por la mesura y la cautela habituales que maneja en cada conferencia, sin dar por cerrada una firma inminente pero ratificando el sintonía con la conducción de la AFA.
Declaraciones de Lionel Scaloni: la ilusión de los debutantes y el sentido de pertenencia
Visiblemente conmovido por el recambio y el entusiasmo de los futbolistas que sumaron sus primeros minutos con la camiseta albiceleste, el director técnico destacó el compromiso del plantel:
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"Muy emocionado por los chicos. Fue lindo ver la ilusión de los chicos. Juegue quien juegue, este equipo tiene una identidad".
"Me gusta cómo afrontan los partidos los futbolistas. Todos vienen con ganas y demuestran querer estar. Ninguno viene obligado y lo demuestran cuando salen a la cancha. No hay otra manera de afrontar el partido".
"Creo que para cualquier entrenador, hacer debutar a un chico es emocionante. Pero en la Selección, más. Te das cuenta todo lo que genera jugar con esta camiseta y todo lo que cuesta".
"Es el momento ideal para disfrutar de su convocatoria. Había momentos en los que jugar con esta camiseta no era tan fácil. Creo que es un buen momento para que puedan exprimir su potencia. Orgullo y placer ver las caras que tienen antes del debut".
Dónde debe jugar la Selección Argentina y cómo será el post Messi
El entrenador también se refirió al fervor del público en el estadio Mario Alberto Kempes y anticipó la próxima parada del equipo en Buenos Aires para la despedida del capitán.
"La cancha de River lleva mucha gente y sabemos lo que eso significa. Pero vamos a seguir viniendo al interior porque es lindo el cariño de la gente", dijo Scaloni ante el pedido de jugar más partidos en las provincias.
Sobre la inminente despedida del mejor jugador del mundo, analizó: “Leo (Messi) es irremplazable. Buscaremos el modo de jugar, con el mismo sentido, con la identidad de nuestra Selección, más allá de quién esté. Lógicamente con él es más fácil. El desafío es seguir jugando así. Que la esencia sea siempre la misma”.
De cara a la conformación del once y la búsqueda de variantes de funcionamiento, Scaloni aclaró que la prioridad pasa por evaluar nombres propios dentro de un esquema ya consolidado. "Vamos a probar jugadores más que sistemas, porque el sistema lo tenemos aceitado. Jugando con Julián (Álvarez) y Lautaro (Martínez) nos dan un montón de cosas, se saben mover por toda la cancha", señaló.
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