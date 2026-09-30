Lionel Scaloni ya tomó una decisión sobre su continuidad en la Selección Argentina, según Gastón Edul
Desde el campo de juego del amistoso ante Bolivia, el periodista de TyC Sports anunció que el DT seguirá a cargo del equipo.
En medio del partido amistoso que la Selección Argentina disputa este miércoles ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, una gran noticia sacudió al mundo del fútbol nacional y trajo tranquilidad a los hinchas: la confirmación de la continuidad de Lionel Scaloni.
El periodista Gastón Edul reveló al aire durante la transmisión del encuentro que la continuidad del entrenador al frente del combinado nacional "es un hecho".
Según detalló el cronista, las charlas entre la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el cuerpo técnico avanzan a paso firme y la renovación del vínculo se encamina a ser una realidad concretada en las próximas semanas. No obstante, aclaró que todavía restan pulir algunas negociaciones vinculadas a cuestiones puntuales de la diagramación futura, aunque nada que ponga en riesgo el acuerdo madre.
De esta manera, a pesar de los interrogantes lógicos de cada etapa y el reciente recambio generacional que atraviesa el plantel, el ciclo más exitoso de la historia moderna de la Albiceleste se prepara para asegurar su continuidad y estampar la firma que garantizará el proyecto técnico a largo plazo.
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