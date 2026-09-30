Lionel Scaloni ya tomó una decisión sobre su continuidad en la Selección Argentina, según Gastón Edul

Según detalló el cronista, las charlas entre la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el cuerpo técnico avanzan a paso firme y la renovación del vínculo se encamina a ser una realidad concretada en las próximas semanas. No obstante, aclaró que todavía restan pulir algunas negociaciones vinculadas a cuestiones puntuales de la diagramación futura, aunque nada que ponga en riesgo el acuerdo madre.