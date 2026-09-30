La Selección Argentina amplió la ventaja: el golazo de Nico Paz para el 2-0 ante Bolivia
A los 29 minutos del primer tiempo, la joven promesa de la Scaloneta tuvo a cargo el segundo tanto en el amistoso ante el conjunto boliviano.
Apenas 10 minutos después de que Lautaro Martínez abriera el marcador de la Selección Argentina ante Bolivia, Nico Paz hizo lo suyo ampliando la ventaja en el marco del primer amistoso de la fecha FIFA, que tiene como escenario el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El segundo gol del conjunto nacional llegó a los 29 minutos y fue un verdadero golazo que la joven promesa logró de cara al arquero boliviano. Mirá:
Así sonó el Himno Nacional en el amistoso entre la Selección Argentina y Bolivia
La Selección Argentina disputa el primero de los tres amistosos que tiene por delante, cuya culminación será el próximo 6 de octubre en el Monumental, con la despedida a Lionel Messi. En Córdoba y con el aforo del estadio Mario Alberto Kempes reducido, sonó el Himno Nacional en la previa ante Bolivia.
En una Scaloneta sin la presencia de algunos históricos, el momento de la canción patria fue, como siempre, conmovedor para quienes tuvieron la oportunidad de estar allí.
Quién es "la Pepa" Brizuela, el referente del cuarteto que cantó el Himno en Argentina-Bolivia
El artista cordobés, de 56 años, atraviesa una emotiva etapa en su carrera y vivió la citación como una caricia al alma tras décadas de trayectoria en la música popular.
La propuesta surgió a partir de un contacto directo con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien lo había invitado meses atrás durante un cruce disputado en el mismo escenario cordobés. "Es un orgullo y un regalo que te da Dios a esta altura. Me siento muy contento de recibirlo y disfrutarlo", reconoció el artista.
La carrera de Brizuela es un pilar fundamental para la historia del cuarteto. Sus inicios se remontan a fines de los años 80 con pasos por Tru-la-lá, donde compartió formación con emblemas como Gary. Sin embargo, su consolidación masiva llegó en 1994 cuando fundó La Barra junto a Carlos de Piano, banda que lideró durante más de tres décadas cosechando éxitos como "La carta", "Romperé" y "Amor infiel", además de grabar colaboraciones con figuras de la talla de La Mona Jiménez y Ulises Bueno.
Tras el cierre definitivo del grupo en septiembre de 2025 con un multitudinario show de despedida en el Quality Arena, el vocalista inició formalmente su camino solista, presentando incluso su propia orquesta en la Plaza de la Música a fines del año pasado.
De esta manera, el referente llegó a la cita con el seleccionado nacional en pleno rodaje de su proyecto individual.
Más allá del reto artístico que representó interpretar la canción patria sin su banda detrás, La Pepa remarcó la carga emotiva que le genera cantar frente al público de su provincia natal. Antes del partido, el músico dedicó este reconocimiento a la memoria de sus padres y aprovechó para enviarle un caluroso agradecimiento al plantel de la Albiceleste por sus logros deportivos, definiendo a los jugadores como "verdaderos gladiadores" en vísperas del duelo ante el conjunto boliviano.
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