La Selección Argentina amplió la ventaja: el golazo de Nico Paz para el 2-0 ante Bolivia

La propuesta surgió a partir de un contacto directo con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien lo había invitado meses atrás durante un cruce disputado en el mismo escenario cordobés. "Es un orgullo y un regalo que te da Dios a esta altura. Me siento muy contento de recibirlo y disfrutarlo", reconoció el artista.

La carrera de Brizuela es un pilar fundamental para la historia del cuarteto. Sus inicios se remontan a fines de los años 80 con pasos por Tru-la-lá, donde compartió formación con emblemas como Gary. Sin embargo, su consolidación masiva llegó en 1994 cuando fundó La Barra junto a Carlos de Piano, banda que lideró durante más de tres décadas cosechando éxitos como "La carta", "Romperé" y "Amor infiel", además de grabar colaboraciones con figuras de la talla de La Mona Jiménez y Ulises Bueno.

Tras el cierre definitivo del grupo en septiembre de 2025 con un multitudinario show de despedida en el Quality Arena, el vocalista inició formalmente su camino solista, presentando incluso su propia orquesta en la Plaza de la Música a fines del año pasado.

De esta manera, el referente llegó a la cita con el seleccionado nacional en pleno rodaje de su proyecto individual.

Más allá del reto artístico que representó interpretar la canción patria sin su banda detrás, La Pepa remarcó la carga emotiva que le genera cantar frente al público de su provincia natal. Antes del partido, el músico dedicó este reconocimiento a la memoria de sus padres y aprovechó para enviarle un caluroso agradecimiento al plantel de la Albiceleste por sus logros deportivos, definiendo a los jugadores como "verdaderos gladiadores" en vísperas del duelo ante el conjunto boliviano.