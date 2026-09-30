Kun Agüero adelantó el futuro de Lionel Messi lejos de la Selección Argentina: "Antonela lo va a mandar a..."

Consultado sobre qué le deparará la vida al astro rosarino una vez que se aleje definitivamente del fútbol profesional, el exfutbolista reveló entre risas: "Él se está preparando para empezar a hacer algo. Le gusta hacer cosas, invirtió en real estate también y se está dedicando a tener equipos. Si no, Antonela lo va a mandar a entrenar". Finalmente, aprovechó el micrófono para enviarle un sentido mensaje a Leo antes de su despedida formal: "Siempre estoy a disposición para él, para lo que necesite, charlar, tomar mate, reír o llorar".