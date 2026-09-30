Kun Agüero adelantó el futuro de Lionel Messi lejos de la Selección Argentina: "Antonela lo va a mandar a..."
Sergio Agüero reveló los planes de Lionel Messi de cara a su retiro del fútbol profesional y dejó una divertida anécdota.
El exdelantero Sergio "Kun" Agüero fue la gran estrella del cierre del evento Olé Summit. Durante su extensa exposición, el ídolo repasó su carrera, los negocios digitales y habló sobre la inminente despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, revelando cuáles son los proyectos de su gran amigo.
El retiro de Agüero, la nueva faceta del Kun Agüero y su amistad con Lionel Messi
Tras aquel amargo y prematuro retiro a fines de 2021 por un cuadro de arritmia cardíaca, el exgoleador del Manchester City y la Selección Nacional supo reinventarse con éxito. Explicó que sus primeras inversiones fueron en desarrollos inmobiliarios y que la pandemia lo empujó a la creación de contenido, consolidando hoy a su empresa KruSports con equipos compitiendo en torneos de gaming y pádel a nivel internacional.
Durante la charla, también reveló detalles sobre su ambicioso proyecto Ballha9, un cómic educativo de 12 capítulos protagonizado por "Kuni", que aborda problemáticas sociales como el bullying y el déficit de atención con el apoyo de profesionales de la salud.
Fiel a su estilo, el Kun no pudo evitar referirse al futuro de su gran amigo y eterno compañero de habitación, Lionel Messi. De cara al último partido de la Pulga con la Albiceleste, Agüero dejó en claro su profunda admiración: "Hay que estar orgullosos y felices de que jugó para Argentina. Lo que hizo a los 39 años es muy natural. Para mí tiene que ser el ganador del Balón de Oro".
Consultado sobre qué le deparará la vida al astro rosarino una vez que se aleje definitivamente del fútbol profesional, el exfutbolista reveló entre risas: "Él se está preparando para empezar a hacer algo. Le gusta hacer cosas, invirtió en real estate también y se está dedicando a tener equipos. Si no, Antonela lo va a mandar a entrenar". Finalmente, aprovechó el micrófono para enviarle un sentido mensaje a Leo antes de su despedida formal: "Siempre estoy a disposición para él, para lo que necesite, charlar, tomar mate, reír o llorar".
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