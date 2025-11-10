La respuesta del Barcelona luego de que Lionel Messi visitara el Camp Nou: "Siempre..."

Horas más tarde, el FC Barcelona respondió públicamente al mensaje del rosarino con una frase simple pero cargada de afecto: “Siempre bienvenido a tu casa, Leo”, acompañada de una foto del 10 en el mítico escenario donde se convirtió en leyenda. La publicación del club en sus redes sociales se viralizó de inmediato y fue celebrada por miles de hinchas que sueñan con volver a ver al 10 con la camiseta blaugrana, aunque sea en un partido homenaje.