La respuesta del Barcelona luego de que Lionel Messi visitara el Camp Nou: "Siempre..."
El club catalán le dedicó un cálido mensaje al astro argentino tras su sorpresiva visita al estadio. “Siempre bienvenido a tu casa, Leo”, escribieron desde la cuenta oficial blaugrana.
Lionel Messi volvió a conmover al mundo Barcelona. Este lunes, el capitán de la Selección Argentina sorprendió con un posteo desde el Camp Nou, donde expresó su deseo de regresar algún día al club que marcó su vida futbolística: “Ojalá algún día pueda volver”, escribió junto a fotos y videos de su paso por el estadio.
Horas más tarde, el FC Barcelona respondió públicamente al mensaje del rosarino con una frase simple pero cargada de afecto: “Siempre bienvenido a tu casa, Leo”, acompañada de una foto del 10 en el mítico escenario donde se convirtió en leyenda. La publicación del club en sus redes sociales se viralizó de inmediato y fue celebrada por miles de hinchas que sueñan con volver a ver al 10 con la camiseta blaugrana, aunque sea en un partido homenaje.
En su posteo, el actual jugador del Inter Miami escribió: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”. El texto, acompañado por imágenes del estadio vacío, reflejó la nostalgia del capitán argentino, quien nunca pudo tener una despedida oficial tras su salida en 2021.
Días atrás, el presidente Joan Laporta había adelantado la intención del club de organizar un partido homenaje a Messi en el nuevo Camp Nou una vez terminadas las obras del estadio. “Será una hermosa manera de inaugurar nuestra casa, con el jugador más grande de nuestra historia”, expresó el dirigente.
La visita de Messi y el gesto del club parecen reabrir un capítulo de reconciliación con los hinchas y con su historia en el Barça, donde jugó 778 partidos, marcó 672 goles y ganó 35 títulos.
