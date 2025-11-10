Una pareja grababa un TikTok romántico cuando pasó caminando Lionel Messi: la divertida reacción
Dos jóvenes estaban dejando registro de la salida que estaban teniendo por las calles de Barcelona, pero todo cambió cuando se cruzaron al crack rosarino.
Lionel Messi se encuentra en España y no dudó en pasar por el estadio del Barcelona, uno de sus lugares en el mundo. El crack rosarino estuvo en el Camp Nou acompañado por Rodrigo De Paul y compartieron un lindo momento juntos.
Según la emisora catalana RAC1, ambos ingresaron durante la noche, sin aviso previo al club, y fueron sorprendidos por los vigilantes de seguridad, quienes les permitieron acceder al estadio en medio de las obras de remodelación.
Después de una noche donde se removieron muchos sentimientos, el capitán de la Selección Argentina volvió a ser noticia por protagonizar un insólito momento. Todo se dio cuando una pareja se encontraba teniendo una cita romántica y se dispuso a dejar registrada la tierna situación que estaban viviendo.
Mientras hacían un TikTok, los jóvenes presenciaron cómo Lionel Messi cruzó tranquilamente detrás de ellos, sin advertir la atención que su figura suele generar. Al darse de cuenta de lo que estaba ocurriendo, la pareja quedó en shock, sin poder lo que estaba sucediendo y no reaccionaron ni para pedirle una foto.
Como era de esperarse, esto se volvió viral en cuestión de minutos en todas partes del mundo y los usuarios no dudaron en comenzar a dejar diferentes mensajes al respecto, ya que nadie podía creer el momento que lograron tener sin buscarlo.
Messi volvió al Camp Nou y dejó un mensaje que conmovió: "Ojalá algún día pueda regresar"
Lionel Messi volvió a pisar el Camp Nou, ese escenario que lo vio nacer futbolísticamente y que se transformó en el epicentro de su historia como ídolo mundial. El astro rosarino aprovechó su viaje a España, donde se sumó a la concentración de la Selección Argentina en Alicante, para visitar el estadio del Barcelona, actualmente en plena remodelación, y compartió un mensaje lleno de emoción que reavivó la nostalgia entre los fanáticos culés.
“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, escribió Messi en sus redes sociales. Sus palabras, simples y sinceras, reflejaron el fuerte vínculo emocional que mantiene con la institución que lo formó y lo llevó a lo más alto del fútbol mundial.
El rosarino recorrió las instalaciones y se mostró en el campo de juego, donde vivió noches memorables tanto en la liga española como en la Champions League. Su regreso se dio después de más de cuatro años: la última vez que había estado en el Camp Nou fue el 5 de agosto de 2021, cuando el club comunicó que no renovaría su contrato.
A los pocos días, se despidió entre lágrimas en una conferencia de prensa junto a su familia y los dirigentes del club. Durante aquella despedida, Leo confesó que nunca imaginó tener que irse y que le hubiera gustado cerrar su ciclo de otra manera: “Me hubiera gustado despedirme de otra forma. Hace 16 años que estoy en el primer equipo, empezar de cero y cambiar es un desafío muy grande”, había dicho entonces, emocionado hasta las lágrimas.
Hoy, a sus 38 años, Messi vive una nueva etapa en el Inter Miami, donde recientemente extendió su contrato hasta 2028 y se prepara para la inauguración del nuevo estadio del club, el Miami Freedom Park. Sin embargo, su visita al Camp Nou evidenció que el lazo con Barcelona sigue intacto. Antes de volver a los entrenamientos con la selección, el capitán argentino dejó una frase que alimenta la ilusión de los hinchas: “Ojalá algún día pueda volver”.
