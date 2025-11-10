Una pareja grababa un TikTok romántico cuando pasó caminando Lionel Messi: la divertida reacción

messi barcelona

Messi volvió al Camp Nou y dejó un mensaje que conmovió: "Ojalá algún día pueda regresar"

Lionel Messi volvió a pisar el Camp Nou, ese escenario que lo vio nacer futbolísticamente y que se transformó en el epicentro de su historia como ídolo mundial. El astro rosarino aprovechó su viaje a España, donde se sumó a la concentración de la Selección Argentina en Alicante, para visitar el estadio del Barcelona, actualmente en plena remodelación, y compartió un mensaje lleno de emoción que reavivó la nostalgia entre los fanáticos culés.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, escribió Messi en sus redes sociales. Sus palabras, simples y sinceras, reflejaron el fuerte vínculo emocional que mantiene con la institución que lo formó y lo llevó a lo más alto del fútbol mundial.

El rosarino recorrió las instalaciones y se mostró en el campo de juego, donde vivió noches memorables tanto en la liga española como en la Champions League. Su regreso se dio después de más de cuatro años: la última vez que había estado en el Camp Nou fue el 5 de agosto de 2021, cuando el club comunicó que no renovaría su contrato.

A los pocos días, se despidió entre lágrimas en una conferencia de prensa junto a su familia y los dirigentes del club. Durante aquella despedida, Leo confesó que nunca imaginó tener que irse y que le hubiera gustado cerrar su ciclo de otra manera: “Me hubiera gustado despedirme de otra forma. Hace 16 años que estoy en el primer equipo, empezar de cero y cambiar es un desafío muy grande”, había dicho entonces, emocionado hasta las lágrimas.

Hoy, a sus 38 años, Messi vive una nueva etapa en el Inter Miami, donde recientemente extendió su contrato hasta 2028 y se prepara para la inauguración del nuevo estadio del club, el Miami Freedom Park. Sin embargo, su visita al Camp Nou evidenció que el lazo con Barcelona sigue intacto. Antes de volver a los entrenamientos con la selección, el capitán argentino dejó una frase que alimenta la ilusión de los hinchas: “Ojalá algún día pueda volver”.