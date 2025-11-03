Thiago Messi cumplió 13 años y tuvo una fiesta con temática del Barcelona: las fotos

thiago barcelona2

Thiago Messi cumplió 13 años y tuvo una fiesta con temática del Barcelona que se viralizó en las redes sociales

El 2 de noviembre de 2012, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Thiago. Trece años después, la familia festejó a lo grande el nuevo aniversario del mayor de los tres hijos del capitán de la Selección Argentina. La temática elegida sorprendió a todos: el Barcelona. En las imágenes difundidas por su madre en redes sociales se pudo ver una decoración plagada de escudos blaugranas, un castillo inflable personalizado y hasta una réplica en miniatura del Camp Nou.