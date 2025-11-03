Thiago Messi cumplió 13 años y tuvo una fiesta con temática del Barcelona: las fotos
El hijo mayor de Lionel Messi celebró su cumpleaños con una decoración inspirada en el club donde su papá hizo historia. Mirá las mágenes del emotivo festejo.
Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, celebró en los últimos días sus 13 años con una fiesta temática dedicada al Barcelona, el club en el que su papá se convirtió en leyenda. El festejo incluyó una ambientación especial y mensajes llenos de ternura en redes sociales.
El 2 de noviembre de 2012, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Thiago. Trece años después, la familia festejó a lo grande el nuevo aniversario del mayor de los tres hijos del capitán de la Selección Argentina. La temática elegida sorprendió a todos: el Barcelona. En las imágenes difundidas por su madre en redes sociales se pudo ver una decoración plagada de escudos blaugranas, un castillo inflable personalizado y hasta una réplica en miniatura del Camp Nou.
Thiago, vestido con la camiseta del club catalán, recibió a sus amigos y familiares en un ambiente que reflejaba la historia deportiva de su padre. “Qué lindo es celebrarte. Te amamos tanto, tanto”, escribió su madre junto a las fotos del evento que se viralizó rápidamente en las redes sociales desatando la locura de los hinchas del equipo culé.
El homenaje al Barcelona no pasó inadvertido entre los fanáticos. El club español fue el lugar donde Lionel Messi debutó, se formó y alcanzó la cima del fútbol mundial antes de continuar su carrera en el Paris Saint-Germain y, actualmente, en el Inter Miami. El festejo de Thiago, cargado de recuerdos y simbolismo, no solo reflejó la admiración por su padre sino también el vínculo emocional que la familia Messi mantiene con el club catalán y precisamente con España.
