Lamine Yamal anunció que se separó de Nicki Nicole: "No hubo infidelidad"

Lo que parecía un vínculo consolidado con gestos públicos y complicidad compartida terminó irónicamente bajo la misma luz mediática que lo vio nacer. La historia se había hecho pública a finales de agosto, cuando Nicki Nicole compartió en Instagram una foto con Yamal por su cumpleaños. La imagen confirmó lo que ya era un secreto a voces entre aficionados y cronistas: había una pareja, y con ella, una expectativa constante sobre sus movimientos y gestos. Barcelona se convirtió entonces en el escenario de cada mirada y cada gesto, minuciosamente analizados por quienes seguían cada detalle del romance.

El breve pero intenso romance dejó momentos memorables que generaron titulares y miles de likes. El 21 de octubre, Nicki Nicole estuvo presente en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona durante el partido del club azulgrana frente al Olympiacos, que terminó 6-1 a favor del equipo. Su presencia se interpretó como un gesto de apoyo incondicional mientras Yamal destacaba en la cancha con un gol que no pasó desapercibido. Ese instante parecía confirmar que, a pesar de las cámaras y la atención del público, su vínculo estaba vivo… hasta la sorpresiva separación anunciada este sábado.