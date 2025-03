La Selección Argentina, con la Copa del Mundo en la cancha para recibir a Brasil: qué dijo Lionel Scaloni

El delantero del Barcelona, actual máximo goleador del seleccionado brasileño en las Eliminatorias, participó en una entrevista con Romário TV, el programa del histórico exfutbolista. Allí, el atacante no dudó en prometer un triunfo categórico sobre el equipo de Lionel Scaloni.

"Vamos a darle una paliza. Sin duda. Démosle una paliza. En el campo y fuera del campo si hace falta", sentenció Raphinha, quien además aseguró que marcará un gol en el partido. "Voy a hacerlo", respondió con seguridad cuando Romário le preguntó si le convertiría a la Argentina.

Fue en este marco que trascendió que desde la Argentina pensaban responderle a los futbolistas brasileños desde el comienzo y hacerles sentir el rigor nada menos que exhibiendo la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022.

Sin embargo, consultado en la conferencia de prensa de este lunes, Scaloni lo desmintió. "No, no la veo. No, rotundamente no", sentenció.

El entrenador argentino evitó polemizar sobre las declaraciones del brasileño Raphinha, quien anticipó una "paliza" a la Selección. "No profundicé en las declaraciones de los jugadores brasileños. Siempre es un partido importante, pero no deja de ser fútbol. Hay que recordar la imagen de Messi y Neymar, con eso nos tenemos que quedar, estando juntos y siendo amigos", señaló.