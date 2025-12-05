La Selección Argentina quedó en el Grupo J del Mundial 2026: en qué sedes jugará

En el caso de pasar como primera de su zona, los 16avos. de final se disputarán en la ciudad de Miami. Si avanza, los 8vos. de final en Atlanta, los 4tos. en Kansas, la semifinal en Atlanta y la Final en Nueva York. En cuanto a los rivales, el primero será Argelia, para el debut; mientras que el segundo sería Austria, para cerrar contra Jordania.