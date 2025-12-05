La Selección Argentina quedó en el Grupo J del Mundial 2026: en qué sedes jugará
El conjunto de Lionel Scaloni ya conoce a sus rivales para la próxima Copa del Mundo, y también dónde se jugarán los tres primeros partidos.
En el marco del sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, primero en la historia con 48 equipos participantes, la Selección Argentina conoce a sus rivales y sabe que será el cabeza de serie del Grupo J.
El evento organizado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se realizó este viernes 5 de diciembre en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington DC desde las 14 horas de la Argentina.
La única certeza que tenía el conjunto de Lionel Scaloni, defensor del título, es que formaba parte del Bombo 1, por lo que es cabeza de serie. Y no, por las reglas del sorteo, no podía compartir grupo con equipos Conmebol.
Finalmente, la Selección Argentina quedó en la Región Central y Oeste: sus partidos van a ser en Kansas City, Dallas o San Francisco. Esta información, de todos modos, debe ser ratificada este sábado por parte de la FIFA.
En el caso de pasar como primera de su zona, los 16avos. de final se disputarán en la ciudad de Miami. Si avanza, los 8vos. de final en Atlanta, los 4tos. en Kansas, la semifinal en Atlanta y la Final en Nueva York. En cuanto a los rivales, el primero será Argelia, para el debut; mientras que el segundo sería Austria, para cerrar contra Jordania.
El Grupo J de la Argentina para el Mundial 2026
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
El calendario a confirmar de Argentina
- Martes 16 de junio del 2026: Argentina-Argelia (Kansas City Stadium)
- Lunes 22 de junio del 2026: Argentina-Austria (Dallas Stadium)
- Sábado 27 de junio del 2026: Argentina-Jordania (Kansas City Stadium)
*Los días y sedes serán confirmados este sábado 6/12/2025 por FIFA
Los grupos del Mundial 2026
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa D.
- Grupo B: Canadá, Europa A, Qatar y Suiza
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa D.
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa B y Túnez.
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
- Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
- Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.
- Grupo L: Inglaterra, Croacia Ghana y Panamá.
