Donald Trump fue galardonado por Gianni Infantino con el Premio de la Paz de la FIFA
El presidente de Estados Unidos aseguró que representa “uno de los mayores honores” de su trayectoria pública, en una ceremonia marcada por los elogios de su par de la FIFA.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este viernes uno de los momentos más comentados de la jornada previa al sorteo del Mundial 2026. En el Kennedy Center de Washington D.C., el mandatario recibió el flamante Premio de la Paz de la FIFA, una distinción creada para destacar a figuras que, según el organismo, impulsan iniciativas capaces de acercar pueblos y transmitir esperanza a las generaciones futuras.
La elección de Trump, anunciada en medio de una agenda internacional cargada de tensiones, despertó inmediatamente repercusiones en redes y análisis políticos alrededor del mundo. Durante la entrega, aseguró que el reconocimiento constituye “uno de los mayores honores de mi vida”, una frase que quedó rápidamente asociada al tono solemne de la ceremonia.
La distinción fue entregada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien desde el escenario destacó la “acción extraordinaria” del jefe de Estado en distintos conflictos globales, mencionando explícitamente escenarios como Gaza, Ucrania, África y el sudeste asiático. Cercano políticamente al presidente norteamericano y aliado en el impulso del crecimiento del “soccer” en Estados Unidos, remarcó que sus intervenciones han tenido, según su visión, impacto directo en la estabilidad internacional.
Trump arribó al Kennedy Center acompañado por Infantino y, antes del acto, había afirmado: “No me importan los premios, me importa salvar vidas”, una declaración que reforzó su postura sobre su rol en negociaciones diplomáticas. Tras recibir el trofeo dorado y una medalla conmemorativa, sostuvo además que “el mundo es un lugar más seguro ahora y creo que Estados Unidos lo va a mantener así”, posicionando al país como garante de equilibrio global.
El comentario fue interpretado como un mensaje político tanto hacia su audiencia doméstica como hacia los países involucrados en procesos de paz. La relación entre Trump e Infantino tuvo un nuevo capítulo con este reconocimiento. Ambos vienen compartiendo escenarios desde que Estados Unidos, México y Canadá iniciaron la organización conjunta del Mundial 2026.
El presidente norteamericano aprovechó la ceremonia para agradecer expresamente a los gobiernos de Canadá y México por su trabajo coordinado en los preparativos, destacando la “amistad y cooperación excepcionales” entre los tres países. La frase apuntó a reforzar la imagen de unidad trilateral en un momento clave para la estructura organizativa del evento deportivo.
El Premio de la Paz, creado por FIFA en un contexto de cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de selección, quedó inevitablemente asociado a debates políticos. Aun así, el organismo defendió la decisión señalando que la distinción busca reconocer esfuerzos de alto impacto y que la figura de Trump, según su criterio, cumplía con los parámetros establecidos.
