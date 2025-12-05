Donald Trump fue galardonado por Gianni Infantino con el Premio de la Paz de la FIFA

image

El presidente norteamericano aprovechó la ceremonia para agradecer expresamente a los gobiernos de Canadá y México por su trabajo coordinado en los preparativos, destacando la “amistad y cooperación excepcionales” entre los tres países. La frase apuntó a reforzar la imagen de unidad trilateral en un momento clave para la estructura organizativa del evento deportivo.

El Premio de la Paz, creado por FIFA en un contexto de cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de selección, quedó inevitablemente asociado a debates políticos. Aun así, el organismo defendió la decisión señalando que la distinción busca reconocer esfuerzos de alto impacto y que la figura de Trump, según su criterio, cumplía con los parámetros establecidos.