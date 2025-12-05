Cómo juega Argelia, el segundo rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección de Argelia concretó su retorno al torneo más grande del fútbol mundial luego de casi una década y media sin participar. El pasado 9 de octubre de 2025, con una victoria contundente por 3-0 ante Somalia en Orán, selló su pasaje al Mundial 2026. Con ese resultado, cerró invicta su campaña en el Grupo G de las eliminatorias africanas y aseguró su quinto boleto a una Copa del Mundo.