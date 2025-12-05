Cómo juega Argelia, el segundo rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026
El seleccionado argelino se clasificó tras 12 años de ausencia. Con figuras clave y nuevas caras, el equipo de “los zorros del desierto” llega con alta expectativa.
La Selección de Argelia concretó su retorno al torneo más grande del fútbol mundial luego de casi una década y media sin participar. El pasado 9 de octubre de 2025, con una victoria contundente por 3-0 ante Somalia en Orán, selló su pasaje al Mundial 2026. Con ese resultado, cerró invicta su campaña en el Grupo G de las eliminatorias africanas y aseguró su quinto boleto a una Copa del Mundo.
El triunfo fue claro: doblete del delantero Mohamed Amoura y un gol más del veterano capitán Riyad Mahrez, una muestra de que Argelia combina experiencia con renovada ambición. Con esto, los “Fennecs” dejan atrás las ausencias en los Mundiales 2018 y 2022, y regresan confiados a una competición que se presenta con 48 selecciones.
Su clasificación reciente no fue casualidad: bajo la conducción del entrenador Vladimir Petkovi, Argelia desplegó un fútbol de buen pie, sólido colectivo y capacidad ofensiva. El equipo supo mantener un equilibrio defensivo -con jugadores como Ramy Bensebaini y Aïssa Mandi- y a la vez apostar por transiciones rápidas y ataque coordinado.
Ahora, se confirmó que compartirá la zona J la Copa del Mundo con Argentina, Austria y Jordania. Históricamente, Argelia participó en cuatro Mundiales (1982, 1986, 2010 y 2014). Su mejor performance fue en Brasil 2014, cuando alcanzó los octavos de final. Además, es una potencia en África: ganó en dos ocasiones la Copa Africana de Naciones (1990 y 2019), y la FIFA Arab Cup 2021.
¿Qué representa para Argelia compartir el Grupo J con Argentina y Austria?
- Argentina llega como vigente campeona mundial, con una plantilla consolidada y con hambre de repetir el título. Su jerarquía histórica y su solvencia lo convierten en favorito.
- Austria representa un reto interesante: es un equipo europeo con potencial, acostumbrado a disputar torneos importantes y con jugadores de buen nivel.
- Argelia, por su parte, trae ilusión: tras su clasificación triunfal, demostraría que el fútbol africano sigue sumando fuerzas y que los “Fennecs” pueden dar sorpresas.
Este grupo combina tradición, jerarquía continental, diversidad de estilos y una dosis de incertidumbre. Argentina estaría obligado a imponer su favoritismo, Austria aspiraría a colarse, y Argelia podría dar pelea con su juego aguerrido y talento ofensivo.
Los detalles a tener en cuenta: el poderío de Argelia
- Liderazgo de Mahrez: a sus 34 años, sigue siendo el alma del equipo, con experiencia, creatividad y goles en momentos decisivos.
- El protagonismo de Amoura: el delantero del Wolfsburgo se convirtió en la carta ofensiva más firme del equipo durante la eliminatoria, con buen olfato de gol.
- Equilibrio defensivo: con jugadores consolidados en el fondo, Argelia puede aspirar a conjunto difícil de quebrar; clave en un grupo exigente.
- Ganas de revancha internacional: después de 12 años de ausencia mundialista, el deseo de mostrar su fútbol lo hace un rival motivado, lo que podría traducirse en intensidad y sorpresa.
Con todos estos elementos, su presencia no sería ornamental: puede jugar de igual a igual, complicar partidos históricos y mostrar por qué su regreso a la Copa del Mundo es motivo de orgullo.
