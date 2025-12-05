Cómo juega Jordania, el tercer rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección de Jordania escribió una página histórica el 5 de junio de 2025 al asegurar su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026, siendo su primera experiencia en un Mundial después de décadas de intentos fallidos. El triunfo decisivo fue un 3-0 en condición de visitante ante Omán, con un triplete del delantero Ali Olwan, que se transformó en héroe nacional y símbolo del optimismo futbolístico en el país.