Cómo juega Jordania, el tercer rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026
El seleccionado consiguió un hito histórico al clasificar por primera vez a una Copa del Mundo y se sumará como nuevo integrante del Grupo J junto a Argentina, Austria y Argelia.
La Selección de Jordania escribió una página histórica el 5 de junio de 2025 al asegurar su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026, siendo su primera experiencia en un Mundial después de décadas de intentos fallidos. El triunfo decisivo fue un 3-0 en condición de visitante ante Omán, con un triplete del delantero Ali Olwan, que se transformó en héroe nacional y símbolo del optimismo futbolístico en el país.
El logro fue doble: más allá de asegurar un lugar en el torneo mundial, Jordania se convirtió en la primera nación árabe en lograr su boleto directo para 2026 entre las clasificadas confirmadas. Esta aparición histórica se suma al crecimiento futbolístico reciente del equipo, que en 2024 había llegado a la final de la Copa Asiática 2023, lo que reforzó su confianza y le dio experiencia en instancias definitorias.
¿Qué tipo de Selección es Jordania y qué lo hace peligroso?
El equipo que dirige actualmente Jamal Sellami demostró un perfil competitivo: defensas firmes, bajo promedio de goles recibidos en eliminatorias, y un ataque confiable liderado por Ali Olwan y otros delanteros efectivos. A lo largo de la eliminatoria, concedió apenas ocho goles -uno de los mejores registros entre los clasificados por Asia- lo que da cuenta de una estructura táctica ordenada.
Esta combinación de solidez defensiva y eficacia ofensiva podría convertirlo en un rival difícil, incluso frente a selecciones con más historia mundialista. Para muchos analistas, su presencia en el torneo añade diversidad geográfica y cultural a la competencia, consolidando el crecimiento del fútbol en Medio Oriente. Que llegue con hambre, humildad -como debutante- y sin presión de favoritismos podría jugar a su favor.
- La figura de Ali Olwan, goleador clave en la clasificación, será una carta de gol importante si recibe espacios.
- La cohesión defensiva y el bloque colectivo: para aspirar a competir, Jordania necesitará cerrar espacios, proteger su arco y atacar de contragolpe.
- La resiliencia mental: el debut puede jugar a favor si el equipo mantiene humildad, orden y concentración.
- La adaptación al ambiente mundialista: tratando de acostumbrarse a sedes, presión y exigencia, para aprovechar la ilusión y el empuje del debut.
¿Qué implica su inclusión en el Grupo J junto a Argentina, Austria y Argelia?
La conformación de la zona con Argentina, Austria y Argelia plantea una mezcla atractiva: jerarquía sudamericana, experiencia europea, presencia africana y el sueño de un debutante asiático. Aunque faltan confirmaciones definitivas, la combinación genera expectativas y especulaciones.
- Argentina, vigente campeón mundial, parte como favorito claro, pero no podrá menospreciar rivales que jugarán con libertad y ambición.
- Austria, si bien no es potencia global, ya ha demostrado ser competitivo en torneos europeos y puede ser una carta de equilibrio.
- Argelia aportará experiencia africana y solidez defensiva, con jugadores acostumbrados a torneos exigentes.
- Jordania llega sin presión de favoritismo, lo que puede jugar a su favor: su deseo de mostrarse y su estructura táctica pueden sorprender, sobre todo si logra un buen planteo defensivo y aprovecha errores ajenos.
Para los jordanos será una prueba histórica: debutar ante selecciones consolidadas, con jugadores de elite, y en un Mundial expandido con 48 equipos. Si logran mantener la jerarquía colectiva y equilibrar el juego, podrían aspirar a terminar en una posición decorosa, buscar sus primeros puntos o incluso dar una sorpresa.
