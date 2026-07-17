Franco Colapinto cerró un sólido viernes en Bélgica: terminó 7° en la segunda práctica

Con el paso de los minutos algunos rivales lograron mejorar sus tiempos, aunque el pilarense consiguió mantenerse dentro del Top 10 y finalizó finalmente en la séptima posición, convirtiéndose además en el mejor representante de la zona media de la parrilla.

El fuerte accidente de Pierre Gasly que marcó la segunda práctica libre en Spa

El rendimiento del argentino contrastó con una jornada mucho más complicada para Gasly. El francés tuvo dificultades desde el comienzo de la sesión y nunca logró cerrar una vuelta competitiva con los neumáticos blandos. Su primer intento rápido fue invalidado por exceder los límites de la pista, lo que lo obligó a seguir buscando un registro durante el resto del entrenamiento.

Cuando parecía que podía mejorar sus tiempos, sufrió un fuerte accidente en la parte final de la práctica: perdió el control del monoplaza, atravesó la leca y terminó impactando contra uno de los muros, dañando seriamente la suspensión trasera derecha de su Alpine.

Afortunadamente, el piloto salió del vehículo por sus propios medios y no sufrió consecuencias físicas, aunque el incidente provocó la aparición de una bandera roja para permitir que los comisarios retiraran el auto y limpiaran el sector afectado.

No fue la única interrupción de la sesión. Minutos antes también se había mostrado una bandera roja luego de que Max Verstappen protagonizara una salida de pista que terminó en la leca, aunque en ese caso el neerlandés pudo continuar sin mayores inconvenientes. Antes de esas interrupciones, Colapinto había mostrado una evolución constante.

Su primer tiempo con neumáticos medios fue de 1:49.354 y posteriormente consiguió rebajarlo hasta 1:48.642, colocándose de manera momentánea entre los diez mejores. Más tarde llegó el cambio a neumáticos blandos y la vuelta de 1:47.147 que terminó siendo suficiente para cerrar la jornada en el séptimo puesto.

Corre Colapinto el día de la final: días y horarios del Gran Premio de Bélgica

La actuación del argentino dejó señales alentadoras para Alpine, especialmente por haber superado nuevamente a Gasly y por mostrarse competitivo frente a varios equipos que habitualmente pelean en la zona media del campeonato. Con los datos recopilados durante este viernes, afrontará ahora las próximas sesiones del GP con el objetivo de seguir evolucionando el rendimiento del monoplaza y buscar una buena clasificación que le permita aspirar a sumar puntos en la carrera del domingo.

La actividad comenzará el viernes 17 de julio con las dos primeras tandas de entrenamientos libres. La práctica inicial se desarrollará entre las 8.30 y las 9.30, mientras que la segunda sesión tendrá lugar de 12.00 a 13.00.

El sábado 18 continuará la preparación con la tercera práctica libre, prevista entre las 7.30 y las 8.30. Más tarde llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana, ya que la clasificación se disputará de 11.00 a 12.00 y definirá el orden de partida para la competencia principal. Finalmente, la carrera del Gran Premio de Bélgica se pondrá en marcha el domingo 19 de julio desde las 10.00.

Viernes 17 de julio

Práctica libre 1: 08.30.

Práctica libre 2: 12:00.

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 07.30.

Clasificación: 11:00.

Domingo 19 de julio