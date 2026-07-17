Franco Colapinto cerró un sólido viernes en Bélgica: terminó 7° en la segunda práctica
En una tanda marcada por el accidente de Pierre Gasly y dos banderas rojas, el representante de Alpine volvió a superar a su compañero y dejó buenas sensaciones.
Franco Colapinto tuvo un prometedor comienzo de actividad en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 y completó una destacada actuación en el circuito de Spa-Francorchamps. Luego de ubicarse en el 15° puesto durante la primera práctica libre, el piloto argentino dio un importante salto de rendimiento en la segunda sesión y finalizó séptimo, consolidándose como uno de los protagonistas de la jornada entre los equipos de la zona media.
El trazado belga volvió a ofrecer un escenario exigente para los pilotos, con constantes cambios de ritmo y varios incidentes que obligaron a detener momentáneamente la actividad. A pesar de ese contexto, Colapinto consiguió aprovechar cada salida a pista para mejorar sus registros y terminó el día con un balance positivo.
La referencia más rápida de la primera práctica quedó en manos de Max Verstappen, quien estableció un tiempo de 1:47.070. Más tarde, en la segunda sesión, el mejor registro fue para Andrea Kimi Antonelli, que completó una vuelta en 1:45.944 y encabezó la clasificación del entrenamiento.
Mientras tanto, el argentino continuó con su proceso de adaptación al histórico circuito y volvió a imponerse sobre su compañero de Alpine, Pierre Gasly, tanto en la primera como en la segunda práctica. En la FP1, Colapinto registró un tiempo de 1:49.403, una marca que le permitió finalizar por delante del piloto francés por una diferencia de poco más de tres décimas.
Sin embargo, su mejor producción llegó durante la segunda tanda. Tras completar varias vueltas con neumáticos medios, el argentino comenzó a encontrar ritmo y dio un salto importante cuando montó los compuestos blandos. En su primer intento con neumáticos rojos firmó una vuelta de 1:47.147, registro que en ese momento lo ubicó quinto de manera provisional y lo dejó apenas a poco más de un segundo del tiempo de Antonelli, líder de la sesión.
Con el paso de los minutos algunos rivales lograron mejorar sus tiempos, aunque el pilarense consiguió mantenerse dentro del Top 10 y finalizó finalmente en la séptima posición, convirtiéndose además en el mejor representante de la zona media de la parrilla.
El fuerte accidente de Pierre Gasly que marcó la segunda práctica libre en Spa
El rendimiento del argentino contrastó con una jornada mucho más complicada para Gasly. El francés tuvo dificultades desde el comienzo de la sesión y nunca logró cerrar una vuelta competitiva con los neumáticos blandos. Su primer intento rápido fue invalidado por exceder los límites de la pista, lo que lo obligó a seguir buscando un registro durante el resto del entrenamiento.
Cuando parecía que podía mejorar sus tiempos, sufrió un fuerte accidente en la parte final de la práctica: perdió el control del monoplaza, atravesó la leca y terminó impactando contra uno de los muros, dañando seriamente la suspensión trasera derecha de su Alpine.
Afortunadamente, el piloto salió del vehículo por sus propios medios y no sufrió consecuencias físicas, aunque el incidente provocó la aparición de una bandera roja para permitir que los comisarios retiraran el auto y limpiaran el sector afectado.
No fue la única interrupción de la sesión. Minutos antes también se había mostrado una bandera roja luego de que Max Verstappen protagonizara una salida de pista que terminó en la leca, aunque en ese caso el neerlandés pudo continuar sin mayores inconvenientes. Antes de esas interrupciones, Colapinto había mostrado una evolución constante.
Su primer tiempo con neumáticos medios fue de 1:49.354 y posteriormente consiguió rebajarlo hasta 1:48.642, colocándose de manera momentánea entre los diez mejores. Más tarde llegó el cambio a neumáticos blandos y la vuelta de 1:47.147 que terminó siendo suficiente para cerrar la jornada en el séptimo puesto.
Corre Colapinto el día de la final: días y horarios del Gran Premio de Bélgica
La actuación del argentino dejó señales alentadoras para Alpine, especialmente por haber superado nuevamente a Gasly y por mostrarse competitivo frente a varios equipos que habitualmente pelean en la zona media del campeonato. Con los datos recopilados durante este viernes, afrontará ahora las próximas sesiones del GP con el objetivo de seguir evolucionando el rendimiento del monoplaza y buscar una buena clasificación que le permita aspirar a sumar puntos en la carrera del domingo.
La actividad comenzará el viernes 17 de julio con las dos primeras tandas de entrenamientos libres. La práctica inicial se desarrollará entre las 8.30 y las 9.30, mientras que la segunda sesión tendrá lugar de 12.00 a 13.00.
El sábado 18 continuará la preparación con la tercera práctica libre, prevista entre las 7.30 y las 8.30. Más tarde llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana, ya que la clasificación se disputará de 11.00 a 12.00 y definirá el orden de partida para la competencia principal. Finalmente, la carrera del Gran Premio de Bélgica se pondrá en marcha el domingo 19 de julio desde las 10.00.
Viernes 17 de julio
- Práctica libre 1: 08.30.
- Práctica libre 2: 12:00.
Sábado 18 de julio
- Práctica libre 3: 07.30.
- Clasificación: 11:00.
Domingo 19 de julio
- Carrera: 10:00.
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