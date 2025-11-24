La sorpresa de Marcelo Gallardo para la visita de River a Racing
El Millonario se juega más que un partido ante la Academia y el entrenador busca variantes para encontrar el mejor nivel posible del equipo: todos los detalles.
Racing y River se enfrentarán este lunes desde las 19.15 en el Cilindro por los octavos del Torneo Clausura, en el segundo capítulo del denominado clásico del morbo. El equipo de Gustavo Costas llega en alza, mientras que el de Marcelo Gallardo atraviesa una racha crítica y busca aire competitivo para seguir con vida en el certamen.
Con este panorama, el entrenador del Millonario sorprendió a todos con la formación que pondrá en el Cilindro de Avellaneda. A pesar de que había un equipo que se perfilaba, el Muñeco dio un fuerte golpe sobre la mesa y pondrá de titular al juvenil Thiago Acosta quien solo tiene una titularidad en Primera y relegará nada menos que a Juan Fernando Quintero.
Quién es Thiago Acosta, la joya del Millonario blindado en una fortuna
Nacido en la Ciudad de Buenos Aires el 25 de febrero de 2005, Acosta tiene 20 años, mide 1,83 metros, juega como volante ofensivo y es considerado una de las piezas más prometedoras del semillero riverplatense. En la actual temporada de la Reserva acumula 37 partidos oficiales, con cuatro goles y cuatro asistencias.
Su juego destaca por su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, su lectura de juego y su pegada de media distancia. Según él mismo contó en una entrevista reciente, sus ídolos futbolísticos son Nicolás De la Cruz, Enzo Fernández y Kevin De Bruyne, de quienes dice haber tomado virtudes que intenta aplicar en su juego.
El paso de Acosta por las inferiores de River comenzó en 2016, cuando superó una prueba de tres entrenamientos y quedó fichado por el club. En sus comienzos, jugó en los clubes barriales San José Obrero y Juventud de Villa Giardino. Siempre ocupó posiciones ofensivas y desde pequeño se perfiló como un futbolista con talento y mentalidad de líder. Ese proceso formativo lo llevó a convertirse en el conductor del equipo de Reserva.
Los 11 de Marcelo Gallardo para que River enfrente a Racing
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Nacho Fernández, Thiago Acosta; Maxi Salas y Sebastián Driussi
Los 11 de Gustavo Costas para que Racing enfrente a River
Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomas Conechny. DT: Gustavo Costas.
