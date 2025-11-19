Los seis jugadores que recupera Marcelo Gallardo para el clásico entre River y Racing en el Clausura

El duelo de los octavos de final del Torneo Clausura 2025 del próximo lunes en el Cilindro no será uno más para River. El equipo de Marcelo Gallardo viene acumulando actuaciones preocupantes y está obligado a superar a Racing para seguir con vida en el campeonato y sostener sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores 2026. En ese camino, el entrenador recuperará seis futbolistas que no estuvieron ante Vélez y significan una buena noticia de cara al futuro cercano.