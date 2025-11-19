Los seis jugadores que recupera Marcelo Gallardo para el clásico entre River y Racing en el Clausura
El Millonario recuperará seis piezas claves para visitar a la Academia y el entrenador busca variantes para intentar levantar el nivel.
El duelo de los octavos de final del Torneo Clausura 2025 del próximo lunes en el Cilindro no será uno más para River. El equipo de Marcelo Gallardo viene acumulando actuaciones preocupantes y está obligado a superar a Racing para seguir con vida en el campeonato y sostener sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores 2026. En ese camino, el entrenador recuperará seis futbolistas que no estuvieron ante Vélez y significan una buena noticia de cara al futuro cercano.
Las dos altas más relevantes son las de Gonzalo Montiel y Facundo Colidio. El campeón del mundo dejó atrás el esguince de rodilla y volverá directamente al equipo titular. En tanto, el exfutbolista de Tigre atraviesa la etapa final de su recuperación luego del desgarro sufrido ante Gimnasia y Esgrima La Plata y podría meterse en el once inicial debido al bajo nivel de Maximialino Salas y Sebastián Driussi.
Marcelo Gallardo prepara al equipo que enfrentará a Racing
Además del regreso de Montiel, el entrenador recuperará a dos piezas clave que habían quedado al margen por acumulación de amarillas en el Superclásico: Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. Ambos jugadores cumplieron su sanción en la última fecha y serán titulares frente a los dirigidos por Gustavo Costas, reforzando la última línea y el lateral izquierdo, con la misión de empezar a levantar el nivel.
El Muñeco también vuelve a tener disponibles a Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, tras sus convocatorias para Colombia y Paraguay. El ex Cruz Azul tiene grandes posibilidades de regresar al equipo titular, mientras que el mediocampista nacido en Asunción ocuparía un lugar en el banco de suplentes.
Sin lugar a dudas que este cruce es uno de los más apasionante en esta instancia de la competencia que enfrentará a dos equipos con realidades totalmente distintas pero que buscarán por todos los medios avanzar de ronda y seguir con vida en el torneo.
