Alberto Sileoni renunció al ministerio de Educación: Axel Kicillof ya eligió a su reemplazante

La especialista es profesora para la Enseñanza Primaria, licenciada en Ciencias de la Educación (UBA), magíster en Ciencias Sociales (FLACSO) y doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid). Además, es profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, órgano creado por la Ley 26.206.

Durante el conflicto universitario con el gobierno de Javier Milei, tuvo un rol activo y visible en las protestas en defensa del presupuesto de las casas de altos estudios de todo el país. Con su designación, el gobierno bonaerense busca garantizar continuidad en un área considerada estratégica y que, en los hechos, tiene rango ministerial.