De qué murió Juan José Mussi, el intendente de Berazategui

Tras regresar y gobernar Berazategui hasta 2010, Mussi dio el salto al gabinete nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Durante este período, se destacó por impulsar proyectos ambientales ambiciosos, como la trascendental limpieza del Riachuelo y la implementación del Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta vital para identificar y monitorear las reservas hídricas estratégicas del país.

En 2019, Mussi regresó a la arena electoral local para disputar y ganar nuevamente la intendencia, que en ese momento ejercía su hijo, Patricio Mussi. Habiendo renovado su mandato en 2023, se proyectaba que complete su actual período al frente del municipio de Berazategui en 2027, aunque su muerte impidió esto.