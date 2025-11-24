La fuerte decisión del Tribunal de Disciplina de la AFA contra Estudiantes tras el pasillo a Rosario Central

La referencia al boletín del 12 de febrero sugiere que la AFA entiende que Estudiantes incumplió una disposición previamente establecida —aunque desde La Plata insisten en que no existe normativa que obligue a realizar pasillos de honor, y que el reconocimiento a Central se formalizó recién la semana pasada.

¿Qué podría pasar ahora?

La situación abre un abanico de escenarios:

Multa económica , una de las sanciones más probables cuando se entiende que hubo una conducta “contraria al decoro deportivo”.

Apercibimiento al club o a los jugadores involucrados .

Citación a dirigentes o pedido de ampliación de información .

En un escenario extremo (aunque poco habitual), suspensiones o sanciones deportivas, si se considera que hubo un acto de desacato institucional.

Por su parte, Estudiantes sostiene que no incurrió en ninguna falta reglamentaria y que el gesto —dar la espalda— constituye una expresión simbólica de disconformidad, sin faltar el respeto al rival.

image

El comunicado del Tribunal de Disciplina

Las presentes actuaciones iniciadas de oficio (art. 51° Inc. f) con motivo del comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el día 23 de noviembre de 2025 frente al Club Atlético Rosario Central, en relación con el protocolo de homenaje previsto en las resoluciones de la Asociación y que han sido publicadas por Boletín Oficial y

CONSIDERANDO:

Que, antes de resolver en definitiva, corresponde garantizar el ejercicio del derecho de defensa de los involucrados, conforme lo dispuesto por el art. 38 del Código Disciplinario de la AFA; Por ello, los miembros autorizantes,

RESUELVEN:

1°) DAR VISTA de las presentes actuaciones al Club Estudiantes de La Plata, a su Comisión Directiva, a su Presidente y al capitán del equipo, Sr. Núñez Santiago Misael, por el término de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, a fin de que, en los términos del art. 38 y 49 inc. 9 del Código Disciplinario de la AFA, tomen conocimiento de los hechos investigados y formulen su defensa y/o descargo respecto del eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino publicado el 12 de febrero del año 2025.

tribunal disciplina de la afa ante estudiantes