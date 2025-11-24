La fuerte decisión del Tribunal de Disciplina de la AFA contra Estudiantes tras el pasillo a Rosario Central
Luego de la polémica que se originó, desde el Tribunal de Disciplina emitieron un comunicado por medio del Boletín Oficial.
La polémica que sacudió al fútbol argentino durante el fin de semana sumó un nuevo capítulo. Tras el controvertido reconocimiento de Rosario Central como “campeón de Liga 2025” por haber liderado la Tabla Anual (distinción creada y oficializada por AFA recién el 20 de noviembre), la tensión escaló cuando Estudiantes de La Plata debía realizar el habitual pasillo de honor antes de su duelo por los octavos de final del Torneo Clausura.
Si bien los jugadores del Pincha cumplieron con la exigencia impuesta por la AFA, lo hicieron en señal de protesta: se ubicaron en posición de pasillo, pero le dieron la espalda al plantel de Rosario Central mientras éste ingresaba al campo de juego. El gesto fue tan fuerte como inédito y generó un inmediato revuelo en redes sociales, medios de comunicación y en la propia dirigencia del fútbol argentino.
El árbitro Pablo Dóvalo, testigo directo de lo ocurrido, elevó un informe post-partido, lo que activó la intervención del Tribunal de Disciplina. Y este lunes llegó la primera respuesta oficial.
A través del Boletín Oficial 6793 Bis, el Tribunal de Disciplina notificó formalmente a Estudiantes, su Comisión Directiva, su presidente Juan Sebastián Verón y al capitán Santiago Núñez, otorgándoles un plazo de 48 horas para presentar un descargo sobre lo sucedido en el pasillo.
“Dar vista de las presentes actuaciones al Club Estudiantes de La Plata, a su Comisión Directiva, a su Presidente y al capitán del equipo, Sr. Núñez Santiago Misael, por el término de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, a fin de que, en los términos del art. 38 y 49 inc. 9 del Código Disciplinario de la AFA, tomen conocimiento de los hechos investigados y formulen su defensa y/o descargo respecto del eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino publicado el 12 de febrero del año 2025”.
La referencia al boletín del 12 de febrero sugiere que la AFA entiende que Estudiantes incumplió una disposición previamente establecida —aunque desde La Plata insisten en que no existe normativa que obligue a realizar pasillos de honor, y que el reconocimiento a Central se formalizó recién la semana pasada.
¿Qué podría pasar ahora?
La situación abre un abanico de escenarios:
-
Multa económica, una de las sanciones más probables cuando se entiende que hubo una conducta “contraria al decoro deportivo”.
Apercibimiento al club o a los jugadores involucrados.
Citación a dirigentes o pedido de ampliación de información.
En un escenario extremo (aunque poco habitual), suspensiones o sanciones deportivas, si se considera que hubo un acto de desacato institucional.
Por su parte, Estudiantes sostiene que no incurrió en ninguna falta reglamentaria y que el gesto —dar la espalda— constituye una expresión simbólica de disconformidad, sin faltar el respeto al rival.
El comunicado del Tribunal de Disciplina
Las presentes actuaciones iniciadas de oficio (art. 51° Inc. f) con motivo del comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el día 23 de noviembre de 2025 frente al Club Atlético Rosario Central, en relación con el protocolo de homenaje previsto en las resoluciones de la Asociación y que han sido publicadas por Boletín Oficial y
CONSIDERANDO:
Que, antes de resolver en definitiva, corresponde garantizar el ejercicio del derecho de defensa de los involucrados, conforme lo dispuesto por el art. 38 del Código Disciplinario de la AFA; Por ello, los miembros autorizantes,
RESUELVEN:
1°) DAR VISTA de las presentes actuaciones al Club Estudiantes de La Plata, a su Comisión Directiva, a su Presidente y al capitán del equipo, Sr. Núñez Santiago Misael, por el término de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, a fin de que, en los términos del art. 38 y 49 inc. 9 del Código Disciplinario de la AFA, tomen conocimiento de los hechos investigados y formulen su defensa y/o descargo respecto del eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino publicado el 12 de febrero del año 2025.
