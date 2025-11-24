Murió Juan José Mussi, el intendente de Berazategui

Tras regresar y gobernar Berazategui hasta 2010, Mussi dio el salto al gabinete nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Durante este período, se destacó por impulsar proyectos ambientales ambiciosos, como la trascendental limpieza del Riachuelo y la implementación del Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta vital para identificar y monitorear las reservas hídricas estratégicas del país.

En 2019, Mussi regresó a la arena electoral local para disputar y ganar nuevamente la intendencia, que en ese momento ejercía su hijo, Patricio Mussi. Habiendo renovado su mandato en 2023, se proyectaba que complete su actual período al frente del municipio de Berazategui en 2027, aunque su muerte impidió esto.

El mensaje de Cristina Kirchner tras la muerte de Mussi

Tras conocer la dura noticia, la expresidenta posteó en sus redes sociales: "Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión".

Juan José Mussi junto a Cristina Kirchner.

Y añadió: "Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto".

