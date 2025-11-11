La sorpresiva decisión de Lionel Scaloni luego del amistoso de Argentina ante Angola
Tras el amistoso, el entrenador campeón del mundo modificó la planificación y los futbolistas de la Selección Argentina volverán a sus clubes el fin de semana.
El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni tomó una determinación que alteró la agenda prevista para la Selección Argentina en esta ventana de amistosos. Inicialmente, los convocados iban a permanecer en Alicante, España, hasta mediados de la próxima semana, con sesiones de entrenamiento luego del viaje a Luanda, donde enfrentarán a Angola el viernes a las 13.
Sin embargo, el plan dio un giro en las últimas horas. Después del amistoso en el Estádio 11 de Novembro, el plantel quedará completamente liberado y cada futbolista podrá regresar a su club el fin de semana. De esta manera, la concentración se acortará varios días respecto de lo estipulado inicialmente y podrán tener un descanso mayor de cara a todo lo que se viene en el futuro cercano.
Esta gira resultó poco habitual para el combinado nacional. Además de incluir un compromiso en territorio africano que obligó a los jugadores a vacunarse, se sumaron varias bajas de último momento: Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Enzo Fernández no formaron parte de la delegación.
En su lugar, Scaloni optó por probar caras nuevas, entre ellas Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni y Kevin Mac Allister, además de observar de cerca a Valentín Barco, Máximo Perrone y José Manuel López, quienes sueñan con ganarse un lugar en la lista para el Mundial 2026.
Cierre de año y mirada al futuro para la Selección Argentina
La decisión de liberar anticipadamente al plantel deja en claro que esta fecha FIFA funcionará más como un cierre de año que como un banco de pruebas. Pese a la intención inicial de aprovechar los entrenamientos en España, el cuerpo técnico priorizó el descanso y la pronta reincorporación de los futbolistas a sus clubes.
Así, la gira por Angola marcará el punto final del 2025 para la Selección Argentina, que retomará la actividad en 2026 con la mira puesta en la preparación para la próxima Copa del Mundo.
