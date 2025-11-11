La sorpresiva decisión de Lionel Scaloni luego del amistoso de Argentina ante Angola

Sin embargo, el plan dio un giro en las últimas horas. Después del amistoso en el Estádio 11 de Novembro, el plantel quedará completamente liberado y cada futbolista podrá regresar a su club el fin de semana. De esta manera, la concentración se acortará varios días respecto de lo estipulado inicialmente y podrán tener un descanso mayor de cara a todo lo que se viene en el futuro cercano.