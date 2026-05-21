Santiago Beltrán, la gran revelación de River, a un paso del Mundial 2026: el plan de Lionel Scaloni
El arquero de 21 años, consolidado en Primera tras las lesiones en el arco millonario, es el apuntado por el cuerpo técnico de la Selección Argentina para viajar a Estados Unidos.
El espectacular presente de Santiago Beltrán no deja de quemar etapas a pasos agigantados. Luego de debutar de emergencia a principios de año y convertirse en el héroe de la clasificación de River en los penales del torneo local, el joven arquero que además estudia Economía captó la atención absoluta de Lionel Scaloni. Tras integrar la prelista de 55 futbolistas, sus chances de subirse al avión rumbo al Mundial 2026 son sumamente reales.
El seleccionador nacional define por estas horas cómo armará el búnker en Kansas City y el arquero de Núñez encaja en los planes bajo dos posibles funciones:
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Como tercer arquero de la lista oficial: Pelea palmo a palmo un lugar con Juan Musso, Walter Benítez y Facundo Cambeses para acompañar a los casi confirmados Emiliano "Dibu" Martínez y Gerónimo Rulli dentro de los 26 convocados.
Como sparring / "Jugador 27": Es la opción que cobró más fuerza en las últimas horas según informaron periodistas que cubren la Selección. Scaloni quiere repetir la fórmula utilizada con Gomes Gerth en 2022: llevarlo como un apoyo clave para los entrenamientos y el día a día, quedando además como reserva inmediata en caso de que ocurra alguna lesión de urgencia en la lista principal.
A diferencia de una convocatoria tradicional de 26 jugadores (donde los clubes están obligados por la FIFA a ceder a los profesionales), si Beltrán es citado bajo la figura de sparring, River tiene la potestad de decidir si lo libera o no.
Aquí se abre el debate interno en las oficinas de Núñez. El cuerpo técnico comandado por Eduardo Coudet tiene planificado realizar la pretemporada invernal en España, donde disputará una serie de amistosos para ensamblar el equipo de cara al segundo semestre. Si la dirigencia da el visto bueno para cumplirle el sueño al juvenil, el "Chacho" perdería a una de sus piezas más importantes de la temporada durante casi dos meses.
Los impresionantes números de Santiago Beltrán en River
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Partidos disputados: 24 encuentros oficiales (entre Torneo Apertura y Copa Sudamericana).
Vallas invictas: Logró mantener el arco en cero en 12 oportunidades.
Goles recibidos: Apenas 15 tantos en 2.141 minutos jugados.
La decisión final se conocerá la próxima semana, entre el 25 y el 28 de mayo, cuando Lionel Scaloni publique de forma oficial la nómina definitiva de la delegación argentina para defender la corona del mundo.
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