Santiago Beltrán, la gran revelación de River, a un paso del Mundial 2026: el plan de Lionel Scaloni

El espectacular presente de Santiago Beltrán no deja de quemar etapas a pasos agigantados. Luego de debutar de emergencia a principios de año y convertirse en el héroe de la clasificación de River en los penales del torneo local, el joven arquero que además estudia Economía captó la atención absoluta de Lionel Scaloni. Tras integrar la prelista de 55 futbolistas, sus chances de subirse al avión rumbo al Mundial 2026 son sumamente reales.