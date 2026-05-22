Roberto Ayala reveló el llamativo método para armar la lista de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026

Varsky profundizó en el tema y le preguntó si existían grandes discrepancias entre los borradores que armaba cada integrante del cuerpo técnico. La respuesta del "Ratón" demostró la enorme sintonía fina que maneja el grupo que lidera los destinos de la Selección.

"No, ¿sabés que no? O sea, uno arriba, uno abajo, muy poco", confesó el ayudante de campo respecto a si hay diferencias entre las listas. En cuanto a la mesa chica y el debate, enumeró a los encargados de debatir cada nombre en esas reuniones clave: "Está Leo (Scaloni), Pablo (Aimar), Walter (Samuel), Martín Tocalli (entrenador de arqueros), el profe (Luis Martín) también entra. Abre el juego y bueno, más que nada para ir hablando y van saliendo cosas".

Estas dinámicas, que Ayala definió como "nuestras charlas tempranas", son la base sobre la que el cuerpo técnico campeón del mundo empieza a moldear el plantel defensivo del título de cara a la cita mundialista de 2026, apostando una vez más al consenso pero con la certeza de que el líder siempre tiene la última palabra.

Uno por uno, los futbolistas de la Selección Argentina que integran la prelista para el Mundial 2026