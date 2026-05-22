Roberto Ayala reveló el llamativo método para armar la lista de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026
El ayudante de Lionel Scaloni dio detalles sobre cómo fue el proceso para el armado de la nómina para el Mundial 2022. ¿Se repite?
El armado de la lista de convocados para una Copa del Mundo es uno de los secretos mejor guardados en el fútbol, pero Roberto Ayala decidió abrir las puertas de la intimidad del cuerpo técnico de la Selección Argentina, revelando el llamativo método que utiliza Lionel Scaloni, a días del Mundial 2026.
En una distendida charla con el periodista Juan Pablo Varsky, el "Ratón" dio detalles de la metodología de trabajo que utilizaron para Qatar 2022 y que replicarán para el Mundial 2026, destacando el rol clave de la discusión grupal y la decisión final de Scaloni.
Ante la consulta sobre si el proceso se realizaba de manera conjunta o con un papel de por medio, el exdefensor de la "Albiceleste" explicó que la dinámica comienza con un ejercicio individual para luego poner en común las diferentes visiones del grupo de trabajo.
"Todas las veces nos decía (Scaloni)... 'van haciendo la lista, tiene cada uno la lista' y después en el grupo cada uno hace su propia lista, perfecto. Y después decide Scaloni", detalló Ayala, dejando en claro el respeto absoluto por la verticalidad y la palabra final del DT.
Varsky profundizó en el tema y le preguntó si existían grandes discrepancias entre los borradores que armaba cada integrante del cuerpo técnico. La respuesta del "Ratón" demostró la enorme sintonía fina que maneja el grupo que lidera los destinos de la Selección.
"No, ¿sabés que no? O sea, uno arriba, uno abajo, muy poco", confesó el ayudante de campo respecto a si hay diferencias entre las listas. En cuanto a la mesa chica y el debate, enumeró a los encargados de debatir cada nombre en esas reuniones clave: "Está Leo (Scaloni), Pablo (Aimar), Walter (Samuel), Martín Tocalli (entrenador de arqueros), el profe (Luis Martín) también entra. Abre el juego y bueno, más que nada para ir hablando y van saliendo cosas".
Estas dinámicas, que Ayala definió como "nuestras charlas tempranas", son la base sobre la que el cuerpo técnico campeón del mundo empieza a moldear el plantel defensivo del título de cara a la cita mundialista de 2026, apostando una vez más al consenso pero con la certeza de que el líder siempre tiene la última palabra.
Uno por uno, los futbolistas de la Selección Argentina que integran la prelista para el Mundial 2026
- EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES - Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN - River Plate
- AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
- GONZALO MONTIEL - River Plate
- NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
- MARCOS SENESI - Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA - River Plate
- LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
- ZAID ROMERO - Getafe CF
- FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA - River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS - Racing Club
- MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
- ANÍBAL MORENO - River Plate
- MILTON DELGADO - Boca Juniors
- ALAN VARELA - FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
- GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
- VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI - Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
- THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
- GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ - AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio
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