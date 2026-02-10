La sorpresiva reacción de Juan Román Riquelme tras la derrota de Boca ante Vélez

La autocrítica de Claudio Úbeda y lo que viene en Boca

Claudio Úbeda no ocultó su malestar en conferencia de prensa, admitiendo que a Boca le faltó "intención de ataque" y claridad en el juego. Sin embargo, el calendario le ofrece al "Xeneize" una oportunidad de oro para resetearse en este 2026:

Ahora, Boca jugará tres partidos seguidos en su estadio ante Platense, Racing y Gimnasia de Mendoza; mientras que en el medio, enfrentará por Copa Argentina a Gimnasia de Chivilcoy, un rival de menor categoría que asoma como el escenario ideal para recuperar la confianza.

Con apenas cuatro derrotas en casa en los últimos dos años, el cuerpo técnico apuesta a que el calor de la Bombonera sea el combustible necesario para revertir un presente que hoy preocupa tanto a la tribuna como al palco presidencial.