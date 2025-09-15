La tajante decisión de Miguel Ángel Russo con el plantel de Boca tras el empate ante Rosario Central
Después de igualar 1-1 en el Gigante de Arroyito, el entrenador tomó una resolución con los jugadores del Xeneize que llamó la atención.
Miguel Ángel Russo tomó una firme determinación con el plantel de Boca después del empate 1-1 ante Rosario Central por el Torneo Clausura 2025. El entrenador, que fue ovacionado en su regreso al Gigante de Arroyito, dispuso un día libre para los jugadores antes de retomar las prácticas en el predio de Ezeiza.
El DT decidió otorgarles a los futbolistas un día libre tras el exigente duelo ante el Canalla, con el objetivo de que puedan descansar y pasar tiempo con sus familias. De esta manera, el cuerpo técnico entendió que era fundamental recuperar energías antes de retomar la actividad. El regreso a los entrenamientos está previsto para este martes por la tarde en el predio de Ezeiza, donde el equipo comenzará a preparar el próximo partido del Torneo Clausura.
En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Russo habló de los rumores sobre su estado físico y fue categórico: “Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías. Me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. El resto no. Si yo estoy trabajando es porque tengo el alta de todo. Mi familia es la primera”.
Cabe recordar que durante la última fecha FIFA, el entrenador estuvo diez días ausente en las prácticas de Boca debido a una infección urinaria. Primero permaneció internado en la clínica Fleni para realizarse estudios y luego debió hacer reposo en su domicilio, hasta que pudo reincorporarse al trabajo el pasado jueves.
Los próximos partidos de Boca
- 21 de septiembre: Boca – Central Córdoba | Torneo Clausura 2025
- 27 de septiembre: Defensa y Justicia – Boca | Torneo Clausura 2025
- 5 de octubre: Boca – Newell’s | Torneo Clausura 2025
- 12 de octubre: Barracas Central – Boca | Torneo Clausura 2025
- 19 de octubre: Boca – Belgrano | Torneo Clausura 2025
