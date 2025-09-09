Luis Zubeldía fue consultado por Boca y respondió sobre la chance de reemplazar a Miguel Ángel Russo
El ex DT de Lanús y Racing, hoy sin club tras su paso por São Paulo, descartó dirigir a Boca y respaldó a Russo, quien se recupera de un problema de salud.
El entrenador argentino Luis Zubeldía, sin trabajo desde su salida de São Paulo, fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a Boca en caso de que Miguel Ángel Russo no continúe por motivos de salud. El DT de 44 años fue tajante al descartar esa opción y destacó la experiencia, los logros y el respeto que cosechó Russo.
En una entrevista con ESPN, el entrenador fue categórico sobre esta chance que comenzó a tomar más trascendencia en los últimos días: “Hoy es imposible estar pensando en tener una posibilidad de dirigir a Boca, no considero que sea una opción natural y no se me cruza en la cabeza hoy por lo que atraviesa Miguel. En definitiva, se siente bien, y encima el equipo está ganando. Siempre ganando, la salud del DT es mejor”.
El técnico de 44 años también elogió a Russo: “Ganó mucho, tiene el respeto de todo el fútbol y ahora redobla la apuesta, me parece excelente”, expresó en una entrevista con F90 de ESPN.
Luis Zubeldía fue consultado por Boca y respondió sobre la chance de reemplazar a Miguel Ángel Russo
El presente de Zubeldía
Tras su salida de São Paulo en junio de 2025, Zubeldía se encuentra sin club y en búsqueda de un nuevo proyecto. En el conjunto brasileño dirigió 82 partidos, con un saldo de 37 triunfos, 24 empates y 21 derrotas, alcanzando una efectividad del 56,67% de los puntos.
Mientras tanto, desde la dirigencia xeneize no se evalúa reemplazar a Russo y mantienen la confianza en su recuperación, destacando su vigencia y el respaldo del plantel.
Los clubes donde dirigió Luis Zubeldía en su carrera
- Lanús (2008-2010)
- Barcelona S. C. (2011-2012)
- Racing Club (2012-2013)
- Liga de Quito (2014-2015)
- Santos Laguna (2016)
- Independiente Medellín (2017)
- Deportivo Alavés (2017)
- Cerro Porteño (2018)
- Lanús (2018-2021)
- Liga de Quito (2022-2023)
- São Paulo (2024-2025)
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario