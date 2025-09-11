Volvió Miguel Ángel Russo: el DT regresó a los entrenamientos de Boca tras superar su internación

El deseo de Russo de estar contra Rosario Central por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025

Más allá de la responsabilidad de su cargo, hay un motivo personal que moviliza al técnico de 69 años: la visita del domingo al Gigante de Arroyito. El entrenador es uno de los máximos ídolos de Rosario Central y quería estar presente en un partido que será muy especial, aunque esta vez lo haga como rival en una nueva jornada de este campeonato que está más parejo que nunca.