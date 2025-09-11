Volvió Miguel Ángel Russo: el DT regresó a los entrenamientos de Boca tras superar su internación
El DT de 69 años volvió a dirigir la práctica en La Bombonera después de superar una infección urinaria. Sueña con estar en el Gigante de Arroyito.
Después de diez días de preocupación, Miguel Ángel Russo retomó los entrenamientos en Boca. El entrenador de 69 años, que estuvo internado por una infección urinaria y luego guardó reposo en su casa, se presentó esta tarde en La Bombonera y volvió a ponerse al frente del plantel, con la mira en el duelo ante Rosario Central por la fecha nueve del Torneo Clausura 2025.
La última semana fue de zozobra para el Xeneize y para el propio técnico. Russo permaneció cuatro días internado en la Clínica Fleni y, tras recibir el alta, continuó con un plan de recuperación en su hogar, bajo la supervisión del cuerpo médico del club, que incluso le indicó una rutina kinesiológica.
Aunque su recuperación pedía paciencia, el DT insistía en volver lo antes posible. Tras delegar el mando en Claudio Úbeda y su cuerpo técnico, finalmente este miércoles Russo reapareció en la práctica, generando alivio y entusiasmo en el plantel.
El deseo de Russo de estar contra Rosario Central por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025
Más allá de la responsabilidad de su cargo, hay un motivo personal que moviliza al técnico de 69 años: la visita del domingo al Gigante de Arroyito. El entrenador es uno de los máximos ídolos de Rosario Central y quería estar presente en un partido que será muy especial, aunque esta vez lo haga como rival en una nueva jornada de este campeonato que está más parejo que nunca.
Por ahora, su presencia en el banco no está confirmada de manera oficial, ya que la decisión dependerá de la evaluación médica final y de cómo evolucione el DT en los próximos días. Sin embargo, en Boca creen que Miguel Ángel Russo viajará a Rosario con el plantel y recibirá un reconocimiento inolvidable por parte de la gente canalla.
