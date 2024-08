La traba que complicó la llegada de Iker Muniain a San Lorenzo

De hecho, Muniain debía reunirse con Marcelo Moretti este viernes para ultimar detalles antes de regresar a España. El ex Athletic quería jugar en River pero desde Núñez jamás lo llamaron, entonces San Lorenzo apareció como una linda oportunidad para el español de poder jugar en el fútbol argentino.

Sin embargo, esta inhibición puso en jaque su llegada al Ciclón y hasta que la deuda no quede saldada, su pase estará pausado.

El presente de Iker Muniain

Iker Muniain viene de una temporada 2023/2024 en la que como capitán del Athletic Club de Bilbao ganó la Copa del Rey al derrotar al Mallorca por penales (Muniain anotó el segundo lanzamiento) en la final que se disputó en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

En cuanto a los números, el mediocampista ofensivo -aunque también se puede proyectar como extremo por ambas bandas-, entre mediados del 2023 y mayo del 2024, registró 25 presencias entre La Liga y la Copa Federal que ganó, con las que alcanzó a asentar tres goles.

Internas en San Lorenzo

Pablo García presentó este jueves la renuncia al cargo que tenía en la secretaría del club de Boedo y se despidió con fuertes críticas contra la gestión de Moretti. En diálogo con DSports Radio, García resaltó: "Me preocupan muchas cosas, San Lorenzo está en una situación económica, muy complicada".

En este sentido, reveló: "Me encuentro negociando algunas cuestiones y después me desayuno que seguimos contratando jugadores cuando no se puede. San Lorenzo no está en condiciones de comprarlos".

"Se armó una lista para ganar y no para gobernar. Tenemos que trabajar con todos los frentes, incluso con la oposición, por respeto al socio", concluyó su descargo.