La tremenda racha negativa que buscará cortar Racing en la final ante Estudiantes
La Academia llega a la final del Clausura con apenas una victoria en los últimos 10 duelos ante el Pincha y con una racha negativa en el ciclo de Gustavo Costas.
Racing enfrentará a Estudiantes en la final del Torneo Clausura 2025 con la misión de cortar una racha adversa que se profundizó en el ciclo de Gustavo Costas. El equipo de Avellaneda lleva cuatro partidos sin ganar al Pincha bajo la conducción del técnico y apenas suma un empate en esa serie.
Con este panorama que despertó la preocupación de muchos hinchas, la Academia llegará a la definición del Torneo Clausura obligado a romper un patrón que lo persigue desde el inicio del ciclo actual del entrenador: ganarle a Estudiantes de La Plata. La final del próximo sábado en Santiago del Estero será su quinta oportunidad para conseguirlo en esta etapa.
Desde su regreso en 2024, el técnico enfrentó cuatro veces al equipo dirigido por Eduardo Domínguez y obtuvo un solo empate. El primer duelo fue un 0-0 en La Plata, pero después llegaron tres caídas consecutivas que marcaron el rumbo del historial reciente. La más impactante fue el 5-4 del torneo 2024, un golpe que dejó a la Academia –recién coronada en la Copa Sudamericana– prácticamente sin chances de disputar la Liga Profesional, finalmente ganada por Vélez.
En 2025, la tendencia se acentuó: derrota 2-0 en el estadio UNO con goles de Santiago Ascacibar y Gabriel Neves, y luego un 1-0 en el Cilindro con gol de Guido Carrillo, que volvió a convertir tras una extensa sequía en el fútbol argentino.
Un historial reciente dominado por el Pincha
La mala racha no se limita al ciclo Costas. De los últimos 10 enfrentamientos entre Racing y Estudiantes, el conjunto de Avellaneda apenas ganó uno: el 2-1 por la Copa de la Liga 2023 con tantos de Gonzalo Piovi y Juan Fernando Quintero, mientras que Mauro Méndez descontó para el Pincha.
En ese lapso, el equipo platense se impuso en cuatro oportunidades –las últimas tres ante Costas– y hubo cinco empates. El detalle completo de la serie muestra cómo el Pincha domina el cruce en los últimos años:
- 20/12/2020 – Copa Diego Maradona 2020: Estudiantes 1 – Racing 1
- 28/02/2021 – Copa de la Liga 2021: Estudiantes 0 – Racing 0
- 03/10/2021 – Liga Profesional 2021: Racing 1 – Estudiantes 1
- 09/09/2022 – Liga Profesional 2022: Estudiantes 1 – Racing 0
- 08/07/2023 – Liga Profesional 2023: Estudiantes 0 – Racing 0
- 03/09/2023 – Copa de la Liga 2023: Racing 2 – Estudiantes 1
- 05/02/2024 – Copa de la Liga 2024: Estudiantes 0 – Racing 0
- 01/12/2024 – Liga Profesional 2024: Racing 4 – Estudiantes 5
- 03/02/2025 – Torneo Apertura: Estudiantes 2 – Racing 0
- 26/07/2025 – Torneo Clausura: Racing 0 – Estudiantes 1
La final del sábado no solo definirá al campeón del Clausura: también será la oportunidad para que Racing corte una de sus rachas más incómodas de los últimos años.
