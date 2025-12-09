La tremenda racha negativa que buscará cortar Racing en la final ante Estudiantes

En ese lapso, el equipo platense se impuso en cuatro oportunidades –las últimas tres ante Costas– y hubo cinco empates. El detalle completo de la serie muestra cómo el Pincha domina el cruce en los últimos años:

20/12/2020 – Copa Diego Maradona 2020: Estudiantes 1 – Racing 1

28/02/2021 – Copa de la Liga 2021: Estudiantes 0 – Racing 0

03/10/2021 – Liga Profesional 2021: Racing 1 – Estudiantes 1

09/09/2022 – Liga Profesional 2022: Estudiantes 1 – Racing 0

08/07/2023 – Liga Profesional 2023: Estudiantes 0 – Racing 0

03/09/2023 – Copa de la Liga 2023: Racing 2 – Estudiantes 1

05/02/2024 – Copa de la Liga 2024: Estudiantes 0 – Racing 0

01/12/2024 – Liga Profesional 2024: Racing 4 – Estudiantes 5

03/02/2025 – Torneo Apertura: Estudiantes 2 – Racing 0

26/07/2025 – Torneo Clausura: Racing 0 – Estudiantes 1

La final del sábado no solo definirá al campeón del Clausura: también será la oportunidad para que Racing corte una de sus rachas más incómodas de los últimos años.