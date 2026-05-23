Tras el despido en Racing, el hijo de Gustavo Costas rompió el silencio: "Nos quedaba mucho para dar"
Luego de la sorpresiva salida del entrenador, Gonzalo Costas publicó un emotivo mensaje en redes sociales repasando los grandes logros obtenidos en Racing.
La sorpresiva desvinculación de Gustavo Costas generó un fuerte impacto en el mundo Racing. Horas después de que la dirigencia le comunicara la drástica decisión al entrenador, su hijo y ayudante de campo, Gonzalo Costas, utilizó sus redes sociales para publicar un contundente mensaje a modo de despedida oficial.
Los números que destacó el hijo de Costas en Racing
A través de una historia en su cuenta personal de Instagram, Gonzalo decidió enumerar los principales hitos deportivos alcanzados durante los dos años y medio de gestión al frente del plantel profesional. En su lista, el hijo del ídolo académico remarcó de entrada los dos títulos internacionales obtenidos recientemente.
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Asimismo, resaltó el inmenso valor de haber sido semifinalista de la Copa Libertadores (aclarando que es la tercera vez en la historia de la institución que se alcanza esa instancia), el subcampeonato en el torneo local y una altísima efectividad del 61% en los puntos totales disputados a lo largo de todo su ciclo en el banco de suplentes.
Para cerrar su descargo público, el integrante del cuerpo técnico saliente dejó un párrafo final cargado de fuerte emotividad y con un claro tono de lamento por no poder concluir el contrato pactado: "¡Lo dimos todo y más! Nos quedaba mucho para dar. Fuimos muy felices. Gracias Racing Club, te amo".
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