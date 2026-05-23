Racing: quiénes son los nuevos técnicos

El interinato de Chirola Romero y Luli Aued en Racing

Los elegidos para hacerse cargo de la Primera División de forma interina son Sebastián "Chirola" Romero y Luciano "Luli" Aued. Ambos exjugadores se encontraban trabajando al mando de la Reserva de la institución y ahora tendrán la enorme responsabilidad de guiar al plantel profesional en un momento de fuerte turbulencia deportiva e institucional.