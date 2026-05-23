Racing: quiénes son los nuevos técnicos
Tras la sorpresiva salida de Costas, Racing ya tiene a su nueva dupla técnica interina para afrontar los últimos dos partidos del semestre.
Luego de la inesperada desvinculación de Gustavo Costas, la dirigencia de Racing se movió con rapidez para encontrar un reemplazo temporal. La dupla técnica de la Reserva tomará las riendas del primer equipo para afrontar los próximos dos compromisos antes del receso de mitad de año.
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El interinato de Chirola Romero y Luli Aued en Racing
Los elegidos para hacerse cargo de la Primera División de forma interina son Sebastián "Chirola" Romero y Luciano "Luli" Aued. Ambos exjugadores se encontraban trabajando al mando de la Reserva de la institución y ahora tendrán la enorme responsabilidad de guiar al plantel profesional en un momento de fuerte turbulencia deportiva e institucional.
Según trascendió desde el seno del club, es un hecho que esta flamante dupla técnica dirigirá los dos encuentros que le quedan a la Academia en esta etapa del calendario. El primero será el cruce del próximo miércoles frente a Independiente Petrolero.
Posteriormente, cerrarán el semestre el fin de semana frente a Defensa y Justicia, en un partido definitorio válido por la Copa Argentina que se disputará en Jujuy. Mientras tanto, la comisión directiva comenzará la ardua tarea de buscar un nuevo entrenador definitivo de cara a la segunda mitad del año.
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