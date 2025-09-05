La U. de Chile celebró el fallo de Conmebol y criticó la sanción: "Ganamos con justicia"

El directivo, sin embargo, no ocultó su malestar por la otra parte de la sentencia: “No podemos estar tranquilos con la sanción de jugar siete partidos sin público como locales. Nuestro hincha ha demostrado un comportamiento ejemplar en la Copa Libertadores y en la Sudamericana, y ahora queda injustamente castigado por el accionar de delincuentes ajenos al club”, remarcó.

Conmebol también sancionó a Independiente con la prohibición de recibir público durante catorce encuentros internacionales, una multa de 250.000 dólares y la obligación de exhibir mensajes contra el racismo, la discriminación y la violencia en sus futuros compromisos. Universidad de Chile recibió una multa idéntica y la restricción de público que tanto cuestiona su dirigencia.

image

Más allá de las críticas, el equipo chileno ya piensa en lo que viene: los cuartos de final frente a Alianza Lima. La serie deberá jugarse sin el calor de su gente en Santiago, un factor que históricamente ha sido clave para el rendimiento de la U en instancias internacionales. De avanzar, podría medirse en semifinales ante Lanús o Fluminense, aunque el castigo seguirá pesando.

Clark dejó en claro que la institución no se quedará de brazos cruzados: “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para sancionar a los verdaderos responsables de este perjuicio y proteger a nuestros seguidores”, señaló. La U de Chile, entonces, celebra el pase de ronda pero enfrenta un desafío extra: mantener viva la ilusión continental sin el aliento de su hinchada en las tribunas.