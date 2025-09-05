Verón cargó contra Conmebol tras la eliminación de Independiente de la Sudamericana

Desde la dirigencia de Independiente, encabezada por Néstor Grindetti, no descartan apelar tanto ante la propia Conmebol como en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Más allá del aspecto deportivo, la preocupación pasa por las sanciones adicionales: el Rojo no podrá jugar con público en los próximos siete encuentros y además debe afrontar la fuerte multa económica.

Por eso, los abogados de la institución se reunirán para evaluar los pasos a seguir y definir si corresponde llevar el reclamo a instancias internacionales. La eliminación no solo golpea en lo deportivo, sino también en lo institucional y económico.

independiente descalificado

El antecedente de Verón: la bronca en la Copa Libertadores 2022

No es la primera vez que Verón apunta contra la entidad sudamericana. En 2022 ya había expresado su bronca tras un polémico arbitraje en la Copa Libertadores frente a Athletico Paranaense, cuando un gol de Estudiantes fue anulado por una supuesta posición adelantada.

En aquel momento, la Brujita fue más allá y hasta lanzó insultos contra el árbitro Andrés Matonte y contra el propio sistema de control de la Conmebol. Este nuevo episodio reaviva la discusión sobre la transparencia en las decisiones del ente rector del fútbol sudamericano y sobre la sensación de injusticia que suele quedar en varios clubes argentinos.