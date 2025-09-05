Verón cargó contra Conmebol tras la eliminación de Independiente de la Sudamericana
El presidente de Estudiantes se mostró indignado por el fallo que dejó afuera al Rojo y aseguró que la entidad eligió el camino más sencillo.
La eliminación de Independiente de la Copa Sudamericana 2025 por decisión de la Conmebol continúa generando repercusiones. El conjunto de Avellaneda fue castigado por los incidentes ocurridos en el partido de vuelta de octavos de final contra Universidad de Chile, y además de quedar descalificado, deberá abonar una multa de 250 mil dólares.
Los chilenos, en cambio, avanzaron de fase y enfrentarán a Alianza Lima, aunque deberán hacerlo a puertas cerradas en el estadio de Coquimbo. Uno de los que alzó la voz en defensa del club argentino fue Juan Sebastián Verón, actual presidente de Estudiantes de La Plata.
La “Brujita” cuestionó duramente la resolución en una publicación en sus redes sociales: “Muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así... y no justifico ningún tipo de violencia, pero muy injusto todo”, escribió, apuntando contra la Confederación Sudamericana.
Verón, con su habitual frontalidad, sostuvo que la organización continental optó por “la salida más fácil” en lugar de analizar en profundidad la situación y las posibles responsabilidades. Sus declaraciones encendieron nuevamente el debate sobre los criterios que aplica la Conmebol al sancionar a los clubes de la región.
Desde la dirigencia de Independiente, encabezada por Néstor Grindetti, no descartan apelar tanto ante la propia Conmebol como en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Más allá del aspecto deportivo, la preocupación pasa por las sanciones adicionales: el Rojo no podrá jugar con público en los próximos siete encuentros y además debe afrontar la fuerte multa económica.
Por eso, los abogados de la institución se reunirán para evaluar los pasos a seguir y definir si corresponde llevar el reclamo a instancias internacionales. La eliminación no solo golpea en lo deportivo, sino también en lo institucional y económico.
El antecedente de Verón: la bronca en la Copa Libertadores 2022
No es la primera vez que Verón apunta contra la entidad sudamericana. En 2022 ya había expresado su bronca tras un polémico arbitraje en la Copa Libertadores frente a Athletico Paranaense, cuando un gol de Estudiantes fue anulado por una supuesta posición adelantada.
En aquel momento, la Brujita fue más allá y hasta lanzó insultos contra el árbitro Andrés Matonte y contra el propio sistema de control de la Conmebol. Este nuevo episodio reaviva la discusión sobre la transparencia en las decisiones del ente rector del fútbol sudamericano y sobre la sensación de injusticia que suele quedar en varios clubes argentinos.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario