A qué hora empieza la venta de entradas para Boca vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana

Precios y recomendaciones

Las localidades destinadas a los fanáticos de ambos finalistas corresponden a la Categoría 3, ubicadas en las cabeceras del estadio de Barranquilla, con un valor de 90 dólares.

Para agilizar la transacción en el sitio oficial del ente rector del fútbol sudamericano, las autoridades sugirieron a los interesados realizar un pre-registro previo en la plataforma con el fin de agilizar la carga de datos personales al momento de la habilitación de la fila virtual.