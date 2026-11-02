A qué hora empieza la venta de entradas para Boca vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana
Este martes inicia el expendio de entradas para la gran final Única en Barranquilla entre Boca y Atlético Mineiro.
Este martes 3 de noviembre comienza la venta oficial de localidades destinadas a la parcialidad de Boca para la gran final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo argentino se medirá ante Atlético Mineiro el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó que cada club contará con un sector exclusivo para sus respectivos hinchas, mientras que las condiciones y los mecanismos de compra responderán a las políticas de venta definidas en coordinación entre el ente sudamericano y cada institución.
El "Xeneize" busca su tercer estrella de Sudamericana, para convertirse en el máximo ganador; y además cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales.
Cronograma de venta de entradas y sectores asignados
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) detalló el esquema de expendio exclusivo para las parcialidades de los dos clubes finalistas, el cual se realizará de manera digital a través de la plataforma oficial:
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Atlético Mineiro (Sector Sur): La venta para el público del conjunto brasileño se pondrá en marcha a las 10:00 (hora local de Colombia) / 12:00 de Argentina.
Boca Juniors (Sector Norte): Los simpatizantes "xeneizes: podrán adquirir sus tickets a partir de las 12:00 (hora local de Colombia) / 14:00 de Argentina.
La venta se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial de la CONMEBOL: https://sudamericana.eleventickets.com/
Precios y recomendaciones
Las localidades destinadas a los fanáticos de ambos finalistas corresponden a la Categoría 3, ubicadas en las cabeceras del estadio de Barranquilla, con un valor de 90 dólares.
Para agilizar la transacción en el sitio oficial del ente rector del fútbol sudamericano, las autoridades sugirieron a los interesados realizar un pre-registro previo en la plataforma con el fin de agilizar la carga de datos personales al momento de la habilitación de la fila virtual.
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