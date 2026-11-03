Oficial CONMEBOL: precio de las entradas para ver a Boca en la final de la Copa Sudamericana

Precio: el valor único de las entradas para este sector es de USD 90 (dólares estadounidenses), equivalentes a un valor referencial de 286.959 pesos colombianos.

el valor único de las entradas para este sector es de (dólares estadounidenses), equivalentes a un valor referencial de 286.959 pesos colombianos. Inicio de la venta: el proceso comenzará este martes 3 de noviembre a las 14:00 horas de Argentina (12:00 h local de Colombia).

el proceso comenzará este de Argentina (12:00 h local de Colombia). Prioridad: en esta primera instancia, la compra está habilitada para los socios de todas las categorías de Boca Juniors.

en esta primera instancia, la compra está habilitada para los de Boca Juniors. Remanente: en caso de no agotarse el stock, se abrirá una ventana de venta para el público general a partir del miércoles 4 de noviembre.

en caso de no agotarse el stock, se abrirá una ventana de venta para el público general a partir del miércoles 4 de noviembre. Ubicación: los simpatizantes del conjunto Xeneize tendrán asignado exclusivamente el Sector Norte del estadio, mientras que los del equipo brasileño (cuya venta arranca dos horas antes) ocuparán el Sector Sur.

La compra de las localidades se realiza únicamente a través de la plataforma oficial asociada a la CONMEBOL (sudamericana.eleventickets.com). Desde la organización recomiendan a los usuarios realizar un pre-registro en el sitio web para agilizar la fila virtual y facilitar el acceso a los boletos una vez que se habilite el horario correspondiente.