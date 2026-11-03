Oficial CONMEBOL: precio de las entradas para ver a Boca en la final de la Copa Sudamericana
La CONMEBOL confirmó los valores, horarios y la modalidad de venta de tickets para el partido decisivo de Boca ante Atlético Mineiro en Colombia.
La CONMEBOL habilitó oficialmente la comercialización de entradas para la gran final de la Copa Sudamericana 2026, que enfrentará a Boca Juniors y Atlético Mineiro el próximo sábado 21 de noviembre a las 17:30 h (hora local) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
Precios y cronograma de venta para los hinchas de Boca
El expendio de tickets corresponde a la Categoría 3, destinada de manera exclusiva a las parcialidades de los clubes finalistas. La coordinación entre la Confederación y el club argentino arrojó el siguiente esquema organizativo:
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- Precio: el valor único de las entradas para este sector es de USD 90 (dólares estadounidenses), equivalentes a un valor referencial de 286.959 pesos colombianos.
- Inicio de la venta: el proceso comenzará este martes 3 de noviembre a las 14:00 horas de Argentina (12:00 h local de Colombia).
- Prioridad: en esta primera instancia, la compra está habilitada para los socios de todas las categorías de Boca Juniors.
- Remanente: en caso de no agotarse el stock, se abrirá una ventana de venta para el público general a partir del miércoles 4 de noviembre.
- Ubicación: los simpatizantes del conjunto Xeneize tendrán asignado exclusivamente el Sector Norte del estadio, mientras que los del equipo brasileño (cuya venta arranca dos horas antes) ocuparán el Sector Sur.
La compra de las localidades se realiza únicamente a través de la plataforma oficial asociada a la CONMEBOL (sudamericana.eleventickets.com). Desde la organización recomiendan a los usuarios realizar un pre-registro en el sitio web para agilizar la fila virtual y facilitar el acceso a los boletos una vez que se habilite el horario correspondiente.
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