Link para comprar entradas para ver a Boca en la final de la Copa Sudamericana
La CONMEBOL confirmó el cronograma oficial y los precios para adquirir los tickets de la definición entre Boca y Atlético Mineiro en Colombia.
Boca Juniors se prepara para enfrentar al Atlético Mineiro en la final única de la Copa Sudamericana 2026 y la CONMEBOL ya definió el esquema para la venta de entradas. El encuentro decisivo se disputará el próximo sábado 21 de noviembre a las 17:30 (hora local) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
Cronograma de venta y plataforma oficial de Conmebol
La comercialización de los tickets correspondientes a la Categoría 3, destinados de manera exclusiva a los hinchas de los clubes finalistas, comenzará este martes 3 de noviembre.
- Hinchas de Boca Juniors: la venta para socios de todas las categorías se habilitará a partir de las 14:00 horas de Argentina (12:00 hora local de Colombia). Los simpatizantes xeneizes ocuparán el Sector Norte del estadio.
- Hinchas de Atlético Mineiro: podrán adquirir sus localidades desde las 10:00 (hora local de Colombia) y se ubicarán en el Sector Sur.
La compra se realizará únicamente a través de la plataforma oficial habilitada por la entidad: https://sudamericana.eleventickets.com/. Desde la organización recomiendan realizar el pre-registro en el sitio web de manera anticipada para agilizar el proceso de compra una vez que se habilite el horario.
Precios y venta de remanente
El precio oficial fijado para los sectores exclusivos de ambos clubes es de US$ 90 (dólares estadounidenses).
Desde el club de la Ribera informaron que, en caso de no agotarse las localidades durante la ventana de exclusividad para socios, el remanente de entradas saldrá a la venta para el público general el día miércoles 4 de noviembre.
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