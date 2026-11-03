Link para comprar entradas para ver a Boca en la final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors se prepara para enfrentar al Atlético Mineiro en la final única de la Copa Sudamericana 2026 y la CONMEBOL ya definió el esquema para la venta de entradas. El encuentro decisivo se disputará el próximo sábado 21 de noviembre a las 17:30 (hora local) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.