Boca busca cerrar el año con cinco títulos: el calendario y los frentes que le quedan al Xeneize
El equipo de Rodolfo Arruabarrena pelea en todos los frentes. La definición de la Tabla Anual, el Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.
El impacto del 1-0 ante River en La Bombonera no solo significó un envión anímico imperdible para el mundo azul y oro, sino que catapultó a Boca a una recta final de temporada soñada. Con el pulso acelerado por la seguidilla de éxitos, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena administra sus energías para competir de manera simultánea por cinco títulos en el cierre de este 2026.
La posibilidad más cercana se resolverá el próximo sábado 7 de noviembre, cuando reciba a Defensa y Justicia. Gracias a la victoria en el clásico y la cómoda diferencia de gol (+22), un triunfo le bastará al Xeneize para consagrarse como Campeón de Liga al ser el mejor de la Tabla Anual, un título que coronaría la regularidad de todo el año.
Boca busca cerrar el año con cinco títulos: el calendario y los frentes que le quedan al Xeneize
A la par de esa definición, la agenda xeneize no da respiro con compromisos de máxima exigencia:
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Torneo Clausura: Con la clasificación a los playoffs asegurada, el equipo buscará pelear el título certamen a lo largo de los cruces de eliminación directa, lo que a su vez le abriría la puerta a disputar el Trofeo de Campeones frente a Belgrano (campeón del Apertura).
Copa Argentina: Es el único grande que sigue en carrera en el certamen federal. El sábado 14 de noviembre disputará las semifinales ante Banfield, con la gran chance de avanzar al partido decisivo frente a Platense.
Copa Sudamericana: Es la gran obsesión del club. El 21 de noviembre se medirá ante Atlético Mineiro en el Estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay, buscando cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales y bordar la ansiada estrella al escudo.
IMPORTANTE: La histórica diferencia que Boca le sacó a River en la Bombonera tras el gol de Di Lollo
El fixture decisivo de Boca
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Fecha 16 del Torneo Clausura / Tabla Anual: vs. Defensa y Justicia (Sábado 7 de noviembre, 14:30, en La Bombonera).
Semifinales de Copa Argentina: vs. Banfield (Sábado 14 de noviembre).
Final de la Copa Sudamericana: vs. Atlético Mineiro (Viernes 21 de noviembre, en Asunción).
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