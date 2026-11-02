Boca busca cerrar el año con cinco títulos: el calendario y los frentes que le quedan al Xeneize

La posibilidad más cercana se resolverá el próximo sábado 7 de noviembre, cuando reciba a Defensa y Justicia. Gracias a la victoria en el clásico y la cómoda diferencia de gol (+22), un triunfo le bastará al Xeneize para consagrarse como Campeón de Liga al ser el mejor de la Tabla Anual, un título que coronaría la regularidad de todo el año.