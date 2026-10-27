Marcelo Moretti demandó a San Lorenzo: qué reclama y qué promete hacer con el dinero
El expresidente del Ciclón inició un juicio ejecutivo por una deuda relacionada con un préstamo de su gestión.
Marcelo Moretti volvió a quedar en el centro de la escena de San Lorenzo, esta vez por una disputa judicial con el club. El exdirigente presentó una demanda ejecutiva para reclamar el pago de un mutuo por 270.000 dólares, incluidos los costos y los intereses, correspondiente a un préstamo realizado durante su mandato.
La presentación busca acelerar el cobro de la deuda a partir de un documento que acredita la obligación. A diferencia de un juicio ordinario, este tipo de procedimiento no tiene como punto de partida principal determinar si la deuda existe, sino avanzar con su ejecución.
¿Qué reclama Moretti y cómo es el juicio contra San Lorenzo?
El reclamo está relacionado con un mutuo, una figura legal mediante la cual una persona entrega dinero a otra, que asume el compromiso de devolver una suma equivalente dentro de un plazo acordado.
Hasta el momento, la institución no había recibido una notificación oficial de la demanda, aunque en el club esperaban que llegara en las horas siguientes. Además, en la institución consideran que el expediente podría ser el primero de una serie de reclamos vinculados con préstamos impulsados por Moretti.
La promesa de donar el dinero a las inferiores
Desde el entorno del expresidente sostienen que, una vez que cobre el monto reclamado, su intención será donarlo a San Lorenzo para financiar obras en las divisiones inferiores. Por ahora, se trata de una promesa y no de un aporte concretado.
Primero deberá resolverse el reclamo judicial y luego establecerse de qué manera se instrumentaría una eventual donación. La situación suma otro capítulo a la relación entre Moretti y el Ciclón, después de una gestión atravesada por diferentes controversias.
Las polémicas que marcaron su gestión
Durante su paso por la presidencia, Moretti quedó envuelto en episodios que generaron repercusiones en el mundo azulgrana. Entre ellos estuvieron la controversia por un comprobante vinculado con la compra de Matías Reali y la difusión de un video en el que se lo ve guardando 25.000 dólares que, según la información publicada, provenían de la madre de un futbolista juvenil para facilitar su incorporación a las inferiores.
Ahora, el conflicto por los 270.000 dólares abre una nueva disputa entre el exdirigente y San Lorenzo, que deberá responder al reclamo cuando sea notificado formalmente.
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