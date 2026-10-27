Marcelo Moretti demandó a San Lorenzo: qué reclama y qué promete hacer con el dinero

Primero deberá resolverse el reclamo judicial y luego establecerse de qué manera se instrumentaría una eventual donación. La situación suma otro capítulo a la relación entre Moretti y el Ciclón, después de una gestión atravesada por diferentes controversias.

Las polémicas que marcaron su gestión

Durante su paso por la presidencia, Moretti quedó envuelto en episodios que generaron repercusiones en el mundo azulgrana. Entre ellos estuvieron la controversia por un comprobante vinculado con la compra de Matías Reali y la difusión de un video en el que se lo ve guardando 25.000 dólares que, según la información publicada, provenían de la madre de un futbolista juvenil para facilitar su incorporación a las inferiores.

Ahora, el conflicto por los 270.000 dólares abre una nueva disputa entre el exdirigente y San Lorenzo, que deberá responder al reclamo cuando sea notificado formalmente.