Vélez vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Fortín" tiene la misión de sumar de a tres para seguir prendido en la lucha por la Tabla Anual. San Lorenzo, en tanto, buscará una victoria para acercarse a los puestos de playoffs.
Vélez y San Lorenzo se enfrentan este sábado, desde las 19.15, en el José Amalfitani, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Facundo Tello, mientras que Fernando Espinoza estará a cargo del VAR.
El "Fortín" llega a este compromiso tras golear 5-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, resultado que le permitió consolidarse en los primeros puestos de la Zona A. El elenco comandado por Guillermo Barros Schelotto se ubica en el cuarto puesto de la Tabla Anual, con 55 unidades, a dos de los líderes Boca y Argentinos. Por este motivo, buscará una victoria para seguir prendido en la pelea por la tabla acumulada.
Por su parte, el "Ciclón" viene de empatar sin goles frente a Newell's y necesita recuperarse para mantenerse en la pelea por la clasificación a los playoffs. San Lorenzo, que ocupa el noveno lugar con 18 unidades, buscará sumar de a tres en Liniers para acercarse a los puestos de acceso a los octavos de final, a falta de dos jornadas para que culmine la etapa regular.
Formaciones de Vélez vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura - Zona A
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.
Horario y televisación
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Hora: 19:15.
Estadio: José Amalfitani.
Árbitro: Facundo Tello.
VAR: Fernando Espinoza.
TV: TNT Sports.
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