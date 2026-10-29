Vélez vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Fortín" llega a este compromiso tras golear 5-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, resultado que le permitió consolidarse en los primeros puestos de la Zona A. El elenco comandado por Guillermo Barros Schelotto se ubica en el cuarto puesto de la Tabla Anual, con 55 unidades, a dos de los líderes Boca y Argentinos. Por este motivo, buscará una victoria para seguir prendido en la pelea por la tabla acumulada.