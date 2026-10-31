Empate agónico entre Vélez y San Lorenzo en Liniers por el Torneo Clausura

Sin embargo, la reacción del Ciclón dirigido por Rubén Darío Insúa no tardó en llegar para complicar los planes del Fortín. Antes del descanso, Alexis Cuello descontó con una gran definición que dejó a la visita a tiro del empate. En el complemento se vivió un trámite caliente que incluyó la anulación de un tanto a favor de Vélez a instancias del VAR y la posterior expulsión del entrenador Guillermo Barros Schelotto por protestar de manera airada al árbitro Facundo Tello.