Empate agónico entre Vélez y San Lorenzo en Liniers por el Torneo Clausura
El Fortín ganaba cómodo con los tantos de Policella y Pellegrini, pero el Ciclón reaccionó sobre el final y selló el 2-2 definitivo en el José Amalfitani.
En un partidazo disputado en el estadio José Amalfitani, Vélez y San Lorenzo igualaron 2-2 en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura. El conjunto local dominó gran parte de las acciones y se puso en ventaja durante el primer tiempo gracias a las conquistas de Juan Cruz Policella y Matías Pellegrini, logrando plasmar en el marcador una superioridad futbolística que ilusionaba a sus hinchas con asegurar puntos vitales en la tabla anual.
Sin embargo, la reacción del Ciclón dirigido por Rubén Darío Insúa no tardó en llegar para complicar los planes del Fortín. Antes del descanso, Alexis Cuello descontó con una gran definición que dejó a la visita a tiro del empate. En el complemento se vivió un trámite caliente que incluyó la anulación de un tanto a favor de Vélez a instancias del VAR y la posterior expulsión del entrenador Guillermo Barros Schelotto por protestar de manera airada al árbitro Facundo Tello.
La reacción final y el reparto de puntos en Liniers
Cuando parecía que la victoria quedaba en manos del local, apareció Rodrigo Auzmendi sobre el epílogo del encuentro para estampar el agónico 2-2 que desató el festejo del banco visitante y silenció las tribunas de Liniers. El empate dejó sensaciones encontradas para ambos protagonistas de cara a la recta final del campeonato.
Con este resultado, los de Liniers se mantienen en la segunda colocación de la Zona A con 28 unidades, aunque ceden terreno valioso en la pelea por la tabla acumulada anual. Por su parte, el elenco azulgrana sumó un punto clave que lo deja expectante en la novena posición con 19 puntos, peleando ingentemente por ingresar a la zona de clasificación a los playoffs cuando resta una jornada decisiva.
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