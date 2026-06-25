La vidente de la abducción en Brasil vs. Escocia explicó por qué no ocurrió el episodio extraterrestre
Vó Bahiana, la médium brasileña que había anticipado un supuesto secuestro alienígena durante el Mundial 2026, rompió el silencio y explicó qué pasó.
La vidente brasileña Vó Bahiana, que semanas atrás había generado un inusitado revuelo al anunciar una presunta abducción extraterrestre durante el partido entre Brasil y Escocia por el Mundial 2026, reapareció públicamente luego de que su pronóstico no se concretara y ofreció una explicación que volvió a despertar polémica.
La mujer había asegurado que, a través de una serie de sueños y visiones, observó naves espaciales sobre el estadio y una intervención de seres extraterrestres que terminaría con futbolistas y espectadores siendo llevados por estos supuestos visitantes. La predicción adquirió una notable difusión en redes sociales y medios de distintos países.
Tras la victoria de Brasil por 3-0 y la ausencia absoluta de cualquier episodio extraordinario, la médium decidió referirse a las críticas. Lejos de admitir un error, sostuvo que el verdadero sentido de su visión no residía necesariamente en la concreción literal del hecho.
Según explicó, la repercusión internacional que alcanzó su anuncio formó parte del fenómeno que ella había percibido. En su interpretación, el interés colectivo, las discusiones en redes y la atención mediática constituyeron una manifestación del mensaje recibido.
La vidente también deslizó que #determinadas energías, plegarias o cambios espirituales podrían haber alterado el desenlace originalmente previsto". Para ella, las visiones funcionan como advertencias o posibilidades y no siempre como acontecimientos inexorables.
Sus declaraciones volvieron a generar una fuerte discusión entre quienes consideran que sus palabras forman parte de creencias espirituales y quienes cuestionan la veracidad de este tipo de predicciones. El episodio adquirió un carácter casi apotegmático dentro del Mundial, mezclando fútbol, redes sociales y teorías extraterrestres.
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