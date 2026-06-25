Vinícius eligió a Cristiano Ronaldo como el mejor de la historia: "Panorama completo"
El delantero brasileño elogió a Cristiano Ronaldo y lo definió como el mejor futbolista de todos los tiempos por su vigencia, récords y mentalidad.
En plena disputa del Mundial 2026, Vinícius Júnior volvió a dejar en claro su admiración por Cristiano Ronaldo y lo eligió como el mejor futbolista de todos los tiempos. El brasileño valoró su capacidad para sostenerse en la élite durante años, su impacto en distintas ligas y una mentalidad competitiva que, según explicó, lo distingue del resto.
“No miro solo el talento. Miro el panorama completo… Cristiano lo ha demostrado en Inglaterra, España, Italia y Portugal. Ligas diferentes, compañeros diferentes, generaciones diferentes… pero siempre lo mismo: goles, trofeos y récords”, expresó el atacante, al destacar la dimensión de la carrera del capitán luso.
Vinícius destacó la disciplina de Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera
En su análisis, Vinícius remarcó además el costado menos visible del recorrido de Cristiano Ronaldo: la constancia para mantenerse en la élite. Para el brasileño, ese nivel de exigencia y preparación forma parte de lo que lo convierte en un futbolista único: “Transformó el trabajo duro en una forma de arte. Su disciplina, sacrificio y consistencia también son talentos”, aseguró, en una frase que resume la admiración que siente por el delantero de Portugal.
De esa manera, el actual jugador brasileño dejó una definición contundente en medio del debate eterno sobre quién fue el mejor de todos los tiempos. “Por eso, para mí, Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista de todos los tiempos”, sentenció.
En lo que respecta a lo estrictamente deportivo, el futbolista viene atravesando una competencia muy buena en cuanto al nivel invidivual: en la fase de grupos marcó cuatro goles en tres partidos y el seleccionado brasilero avanzó a la siguiente instancia liderando el Grupo C con siete unidades. Ahora, los dirigidos por Carlo Ancelotti afrontarán los 16vos contra el segundo del Grupo F (Países Bajos, Japón o Suecia).
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