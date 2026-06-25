Vinícius eligió a Cristiano Ronaldo como el mejor de la historia: "Panorama completo"

Vinícius destacó la disciplina de Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera

En su análisis, Vinícius remarcó además el costado menos visible del recorrido de Cristiano Ronaldo: la constancia para mantenerse en la élite. Para el brasileño, ese nivel de exigencia y preparación forma parte de lo que lo convierte en un futbolista único: “Transformó el trabajo duro en una forma de arte. Su disciplina, sacrificio y consistencia también son talentos”, aseguró, en una frase que resume la admiración que siente por el delantero de Portugal.