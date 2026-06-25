"Muy nervioso, pero feliz": Neymar debutó en su cuarto Mundial
Neymar volvió a jugar con la verdeamarela de Brasil en el triunfo ante Escocia. Tras superar una lesión, el 10 vive con intensidad su cuarto Mundial.
Neymar debutó este miércoles en el Mundial 2026 durante el triunfo por 3 a 0 de Brasil frente a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami. El astro de 34 años ingresó al campo de juego en el minuto 76, reemplazando a Matheus Cunha, y fue recibido con una estruendosa ovación por parte de todo el público presente.
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La emoción del regreso y el apoyo de Ancelotti
Tras el encuentro, el máximo goleador histórico de la selección brasileña no ocultó su alegría. "Muy nervioso, pero feliz", confesó con una enorme sonrisa ante las cámaras, destacando que "la sensación de volver es maravillosa". Neymar, que disputó su decimocuarto partido mundialista, subrayó que su principal objetivo era estar presente en esta Copa del Mundo y agradeció a todos quienes lo apoyaron durante su recuperación.
El futbolista había sido baja en los dos primeros encuentros del grupo debido a una lesión muscular en la pantorrilla derecha, sumada a un largo período de inactividad competitiva. Sin embargo, el seleccionador Carlo Ancelotti respaldó su convocatoria y su desempeño: "Él merecía jugar. Trabajó y entrenó mucho". El técnico italiano destacó la profesionalidad del delantero y aseguró que, gracias a su inagotable calidad, será un elemento esencial para lo que resta del torneo.
Un ícono en busca de su mejor versión
A pesar de que su nivel ha sido objeto de debate tras una compleja rotura de ligamento cruzado sufrida en 2023, la pasión del 10 se mantiene intacta. El jugador se mostró entero físicamente y, aunque dejó en manos de Ancelotti la decisión sobre cuántos minutos tendrá en los próximos partidos, se mostró comprometido con la causa: "Independientemente de los minutos que tenga, voy a dar el máximo para ayudar".
En Brasil, la expectativa fue total. En diversos 'Fan Fest', los aficionados celebraron su entrada como si se tratara de un gol. Como bien definió Ancelotti: "Tiene 34 años y la misma pasión que un niño pequeño por jugar al fútbol". Con el pasaje a dieciseisavos de final asegurado, el pentacampeón del mundo cuenta nuevamente con su máxima figura para soñar con el título.
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