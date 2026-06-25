"Muy nervioso, pero feliz": Neymar debutó en su cuarto Mundial

Un ícono en busca de su mejor versión

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A pesar de que su nivel ha sido objeto de debate tras una compleja rotura de ligamento cruzado sufrida en 2023, la pasión del 10 se mantiene intacta. El jugador se mostró entero físicamente y, aunque dejó en manos de Ancelotti la decisión sobre cuántos minutos tendrá en los próximos partidos, se mostró comprometido con la causa: "Independientemente de los minutos que tenga, voy a dar el máximo para ayudar".

En Brasil, la expectativa fue total. En diversos 'Fan Fest', los aficionados celebraron su entrada como si se tratara de un gol. Como bien definió Ancelotti: "Tiene 34 años y la misma pasión que un niño pequeño por jugar al fútbol". Con el pasaje a dieciseisavos de final asegurado, el pentacampeón del mundo cuenta nuevamente con su máxima figura para soñar con el título.