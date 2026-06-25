Neymar reapareció con Brasil: los elogios a Messi y el mensaje para los argentinos

La conferencia posterior al encuentro también tuvo espacio para una referencia especial a Lionel Messi. El capitán argentino cumplió recientemente 39 años y Ney aprovechó la ocasión para dedicarle palabras cargadas de admiración. La relación entre ambos se fortaleció durante los años que compartieron en Barcelona y se mantuvo intacta pese al paso del tiempo y a los distintos caminos que siguieron sus carreras.

"Siempre lo veo y le mando mensajes. Leo es una persona que afuera de la cancha es mucho mejor. En la cancha es bueno, ¿no? Imaginate afuera", comentó el brasileño entre sonrisas. Luego profundizó sobre el vínculo que construyeron a lo largo de los años y el valor que tiene esa amistad para él. "Por eso me alegro mucho de conocerlo, de haber jugado con él, de ser un gran amigo. Hablamos mucho, estos días también y él sabe que yo lo quiero un montón", agregó ante los periodistas.

Embed "EN LA CANCHA ES BUENO, IMAGÍNATE AFUERA. ES UN GRAN AMIGO. ÉL SABE QUE LO QUIERO MUCHO"



Neymar habló tras su debut con Brasil en el #MundialEnDSPORTS y se tomó un momento para dedicarle unas palabras a Lionel Messi en el día de su cumpleaños. @m_benedetto #FIFAWorldCup pic.twitter.com/xdNPtQPsue — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

Más allá de los elogios hacia el capitán argentino, Ney también sorprendió con un mensaje dirigido al público albiceleste. Antes de abandonar la zona mixta, quiso reconocer el afecto que suele recibir cada vez que visita el país o comparte competencias con futbolistas argentinos. "Y gracias a toda la Argentina por el cariño que siempre me dan", manifestó.

El regreso del número 10 representa una noticia importante para Brasil de cara a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo. Aunque todavía busca recuperar su mejor forma física y futbolística, su sola presencia incrementa las opciones ofensivas del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.