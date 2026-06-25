Neymar reapareció con Brasil: los elogios a Messi y el mensaje para los argentinos
Tras el triunfo ante Escocia, habló de su emoción por regresar, destacó su amistad con el capitán argentino y agradeció el cariño que recibe desde Argentina.
Brasil vivió una noche especial en Miami durante la goleada por 3-0 frente a Escocia. Además de asegurar una actuación convincente para cerrar la fase de grupos del Mundial 2026, el encuentro marcó el esperado regreso de Neymar con la camiseta de la selección brasileña. El delantero de Santos volvió a disputar un partido con el Scratch luego de casi tres años de ausencia y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada.
El atacante ingresó cuando se disputaban los últimos minutos del encuentro y recibió una cálida ovación de los hinchas presentes en el Hard Rock Stadium. Su vuelta representó el final de un extenso proceso de recuperación que comenzó tras la grave lesión de rodilla sufrida en octubre de 2023 durante un compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay.
Desde entonces, atravesó meses de rehabilitación y diferentes etapas hasta volver a sentirse en condiciones de competir al máximo nivel. Una vez finalizado el partido, Neymar habló con los medios y reconoció la emoción que sintió al regresar a una Copa del Mundo.
Neymar volvió a jugar en Brasil y elogió a su amigo Lionel Messi
"No pensé nada cuando entré, solo agradecí el momento", expresó el futbolista, reflejando la importancia personal que tuvo volver a vestir la camiseta verdeamarela en el escenario más importante del fútbol internacional. El delantero también destacó el trabajo realizado para superar una lesión que en algún momento llegó a poner en duda su continuidad en la selección.
La conferencia posterior al encuentro también tuvo espacio para una referencia especial a Lionel Messi. El capitán argentino cumplió recientemente 39 años y Ney aprovechó la ocasión para dedicarle palabras cargadas de admiración. La relación entre ambos se fortaleció durante los años que compartieron en Barcelona y se mantuvo intacta pese al paso del tiempo y a los distintos caminos que siguieron sus carreras.
"Siempre lo veo y le mando mensajes. Leo es una persona que afuera de la cancha es mucho mejor. En la cancha es bueno, ¿no? Imaginate afuera", comentó el brasileño entre sonrisas. Luego profundizó sobre el vínculo que construyeron a lo largo de los años y el valor que tiene esa amistad para él. "Por eso me alegro mucho de conocerlo, de haber jugado con él, de ser un gran amigo. Hablamos mucho, estos días también y él sabe que yo lo quiero un montón", agregó ante los periodistas.
Más allá de los elogios hacia el capitán argentino, Ney también sorprendió con un mensaje dirigido al público albiceleste. Antes de abandonar la zona mixta, quiso reconocer el afecto que suele recibir cada vez que visita el país o comparte competencias con futbolistas argentinos. "Y gracias a toda la Argentina por el cariño que siempre me dan", manifestó.
El regreso del número 10 representa una noticia importante para Brasil de cara a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo. Aunque todavía busca recuperar su mejor forma física y futbolística, su sola presencia incrementa las opciones ofensivas del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.
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